2018世界新車大展 明天開展

2018世界新車大展明天開展。(陳大任攝)

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兩年一度的車壇盛事「2018世界新車大展」邁入第22屆，以智能、科技、環保為主軸，將在12月30日至1月7日於南港展覽館1、4樓舉辦，展出日期長達九天，可說是國內展期最長、規模最大的展覽。本屆車展邀集世界知名車商大廠共計41家品牌車廠、超越350輛新車同台亮相，未來概念車、豪華超跑、環保智慧車、頂級休旅車、全球限量車款聯袂登場，全館3636格展位全面開放，可說是台灣車屆歷年之最。

此次展出品牌有Aston Martin、Audi、Bentley、BMW、Citroen、DFSK、DS automobiles、Ferrari、Ford、Harley-Davidson、Honda、Hyundai、Infiniti、Jaguar、Kia、Koenigsegg、Lamborghini、Land Rover、Lexus、Lotus、Luxgen、Maserati、Mazda、McLaren、Mercedes-Benz、MINI、Mitsubishi Motors、Nissan、Peugeot、Porsche、Skoda、smart、SsangYong、Subaru、Suzuki、Toyota、Vespa、Volkswagen、福斯商旅、Volvo、中華汽車，各家車廠紛紛推出旗下名車，最新主力車型、未來概念車、綠能電動車及華麗超跑，最具前瞻的駕馭科技、令人驚嘆的頂級造車工藝。

(中時)

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