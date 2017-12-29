亞洲最狂卡司登臺北跨年 與你嗨到2018

2017年12月29日 09:53 中時電子報 綜合報導

「臺北最High新年城-2018跨年晚會」以「臺北奇幻樂園」為主題，期待在視覺和表演上，帶給民眾不一樣的視覺感受，今年主視覺以奇趣元素將臺北設計成一座奇幻城市，放射出艷彩的光芒，並由捷運軌道組成的無限符號象徵2018新的一年，臺北有無限的可能。

全臺最強的2018臺北跨年晚會12月31日於市政府前盛大舉行，節目由曾寶儀與KID擔任晚會主持人，全臺獨家與最強卡司陣容都在臺北！將空前邀請到韓國天王Rain與韓國男團IN2IT首度登上跨年舞臺，還有周湯豪、鬼鬼、丁噹、林明禎、韋禮安、艾怡良，以及「嘻哈天團」頑童、「國民長孫」盧廣仲、畢書盡接力壓軸演出，更令人讚嘆的是睽違十年再度登上跨年舞臺的歌后蔡健雅也在表演名單中，將是臺灣最潮最火紅的跨年晚會。而這些歌手當天晚上所帶來的表演也著實令人期待，像是「國民長孫」盧廣仲將與大陣仗的交響樂團一起登臺演出，一定讓所有觀眾震撼萬分，成為跨年的焦點。

臺北市政府也有好康要告訴大家，為了跨年當天大家都能儲備好滿滿的能量，特別準備了胖卡美食市集，有漢堡、炭烤吐司、咖啡飲料等，將在12月30日至12月31日下午2時起於市府東門廣場為大家服務。除此之外，每年的101煙火秀，都是臺北跨年晚會重頭戲，備受世界矚目，今年的101跨年大秀主題是「2018 幸福共好 Happy Together」，打造全球燈數密度最高的巨型LED燈牆，以煙火加上燈光秀等多媒體裝置演出，為響應環保，今年煙火減量，但精彩度大大提高，時間也加長，將挑戰觀眾的視覺感受。

不能來現場參加晚會的粉絲，可以於30頻道三立都會台、影音平臺-台灣大哥大My Video、Line TV、Vidol、YouTube、三立新聞網、好事989電臺、臺北廣播電臺同步欣賞節目精彩內容唷！「臺北最High新年城─2018跨年晚會」活動訊息請查詢跨年活動官網或臺北旅遊網，或撥打臺北市民當家熱線1999（外縣市請撥02-27208889）洽詢。

(臺北市政府觀光傳播局廣告)

(中時電子報)