中西整合醫療里程碑 衛福部：中醫師也可開X光、驗血驗尿單

2017年12月29日 10:25 中時 倪浩倫

中醫師過去在看診時，若非雙主修，或同時具有西醫執照，依法無法開立醫事檢驗單、X光檢查單及心電圖等檢查單，為讓中醫師提高看診的精準度，衛福部宣布，即日起開放特考及格以外的中醫師，能開具包括X光、心電圖，以及驗血驗尿等醫事檢驗，並可依結果進行初步判讀，包含先前已開放的中醫師，約有3200名中醫師受惠。

衛福部中醫藥司司長黃怡超指出，過去已開放兼具西醫師資格的中醫師、且以中醫師資格開（執）業者，以及中醫學系雙主修者並具中醫師資格者等兩大族群，能執行醫事檢驗單、X光檢查單及心電圖等檢查項目，並依結果進行初步判讀。

黃怡超解釋，考慮到中醫系學生在學校的養成教育中「約3~5成課程在學習科學、西醫相關課程」，對X光、血液檢驗等意義相當清楚，故決定進一步開放擁有中醫學系單主修（含學士後中醫學系）畢業學歷、且具有中醫師資格者，能開立相關的的檢驗單並進行初步判讀，除了X光、心電圖之外，還包括普通的血液、尿液、糞便、生化檢查等醫事檢驗。

衛福部也於本月25日函釋中醫師公會全聯會，正式賦予具資格中醫師的權力。黃怡超補充，特考及格的中醫師，因為未接受過大學的科班教育，所以予以排除；他表示，目前全台約有6400名中醫師正在執業，特考以外的約佔5成，等於有約3200名中醫師可進行相關的檢驗開立和初步判讀。

黃怡超說，此次開放的目的，是為了讓中醫師對病人病情有更全面的了解，進而能給予更合適的治療，像是當透過抽血發現患者有高膽固醇，便能給予更精準的活血化瘀藥物；此外，很多病人在尋求中醫傷科方面的治療時，也會想知道自己有無骨折，透過X光檢查和解讀，也能讓病人得到更優質的治療

中醫師公會全聯會常務理事陳潮宗說，透過開放中醫師有開具檢驗單和初步判讀的權限，可提高中醫師的診斷精準度、增加治療的療效，同時排除急重症的患者。中醫師公會全聯會也指出，這是中西整合醫療進展的一項里程碑。

(中時)