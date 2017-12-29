護蔡非拔蔡？柯P：蔡壁如只是職務調整

2017年12月29日 10:14 中時 張潼

台北市長柯文哲心腹蔡壁如傳出將離開市長室主任一職，外界認為可能是選舉考量，柯有意延攬綠營人士入府，也有可能是先前蔡壁如作風太強硬，所以被換掉。但柯文哲今早受訪時數度澄清，不是拔掉蔡壁如，只是內外職務調整，以後讓她專門負責府內事務，不用對外處理人際關係，因為蔡壁如個性太直了。

是護蔡而非拔蔡？柯文哲強調，蔡壁如個性太直，不適合處理外面人際關係，但也不是得罪誰而作此安排，就只是職務分工而已；蔡也不會因此難過，因為哪是被調職，而且人都還沒開始找。

媒體一再追問，是否選舉考量？柯文哲表示，原本根本就沒有市長室主任的編制，她的位置就找人來接、interview（面試）啊，還反問記者要不要來報名？不過，當被問到接任人選會不會幫忙操盤明年選舉，柯則說，還沒想到那麼多，這就是聊天的東西，怎麼被記者拿去做成像國家大事一樣，真的很奇怪耶！

至於何時開始有職務調動的想法，以及為什麼突然選在這個時間點調動？柯文哲又再次澄清，沒有突然，自己早就跟她講了，她個性太硬、太直白，處理外面人際關係不太好，所以以後就負責處理府內的會議、管考追蹤等事項。

針對媒體一直聚焦在「選舉考量」，柯文哲說，這國家沒有其他事情可以討論嗎？這叫做職務分工，這種事怎麼會值得討論？北市府每天都在滾動式修正，每天都檢討，現在離選舉還有1年，我們這國家卻什麼事都泛政治化、選舉考量，很奇怪。

最後柯文哲說，希望接任人選的特質是個性圓滑，至少要懂人情世故，像他們這種2、30年在加護病房工作的，包括他自己以前都很少跟人講話，因為病人嘴巴都插著管子，不會講話。

(中時)