電影《天上再見》贈票活動

中時電子報
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天上再見See You Up There
爆富！報復！耗費億萬鉅資華麗打造
法國票房大破4.2億
龔古爾文學獎奇想小說改編
**榮獲法國盧米埃電影獎最佳影片、
編劇、攝影3項大獎提名
**法國安古蘭國際影展開幕片
**西班牙聖賽巴提昂影展國際首映
**台北金馬國際影展影迷嘉年華
顛沛流離！紙醉金迷！
揭發人性的最惡與最善！
坎城男星 比斯卡亞 魅力主演
法國全才導演 亞伯杜龐蒂 驚豔奇作
創下法國4.2億台幣票房紀錄的電影《天上再見》（See You Up There），是由法國男星亞伯杜龐蒂（Albert Dupontel）演而優則導的最新作品，劇情刻劃一次大戰後，從血肉橫飛的泥濘戰場走出、進入紙醉金迷的法國社會。電影不僅獲得近年法國最鉅的七億台幣投資，也集結法國影壇一線巨星擔綱演出，未開拍就先造成轟動。拍完便風光獲選西班牙聖賽巴提昂國際影展，更獲邀金馬國際影展搶先首映。
◎活動辦法：
1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《天上再見》1/12 恩怨難了」
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2. 特映時間：1/9晚上9點
3. 贈票獎項：電影特映票2張
◎ 得獎公佈：1/5(五)下午2點。得獎名單公布於本網頁
領票時間：1月5日下午2點起至1月9日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。
領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。
未於規定時間領取，視同棄權。
(中時電子報)