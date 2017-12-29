街頭新風潮 「以酒代茶」度過悠閒午後吧！

2017年12月29日 11:29 中時 林承彥

金色三麥集團執行長葉冠廷表示SUNMAI BAR未來將不定期舉辦各式藝術展演、俱樂部活動，讓更多人能親自體驗SUNMAI精釀啤酒的美好。（金色三麥提供）

台灣人較少有在白天飲酒的文化，多數人還是認為喝酒是在與朋友聚餐應酬時，或是在特殊時刻需要放鬆、舒壓、炒熱氣氛等的工具。事實在幾個啤酒大國，諸如德國、奧地利與捷克，這些國家飲用啤酒，就像國人喝茶般的自然，且精釀啤酒口味也十分新潮，目前在台灣也逐漸興起「以酒代茶」的街頭新風潮。

知名餐飲集團金色三麥發展精釀啤酒已久，特別是在去年推出精釀啤酒品牌SUNMAI，不斷推出令人驚喜的啤酒口味，觸動每個熱愛啤酒的靈魂。為了延續這股熱潮，2017年12月份便成立第一家街邊酒吧，以「Drinks and Friends」為核心概念，讓消費者盡情享受「有酒就有朋友」的愉悅場域，持續推廣精釀啤酒成為台灣在地生活一部分。

金色三麥餐飲集團品牌事業處副總經理李怡明邀請消費者隨時走進SUNMAI BAR安和店享受精釀啤酒小酌時光。（金色三麥提供）

位於安和路上的「SUNMAI BAR」，除提供經典三麥、亞州原創系列、季節限定等人氣酒款外，更推出隱藏版實驗性酒款，讓消費者可搶先品飲！搭配主廚特製餐食料理與創意調酒，滿足雙重味蕾感受。新概念「有閒來坐」更傳遞台灣傳統好客精神，讓安和店成為都會中親近感十足的放鬆場域，也提供上班族下班後或周末放鬆小酌、充電、交友的空間，能盡情享受「有酒就有朋友」的愉悅場域。

台北人越來越幸福，下次經過安和路，不妨試試在午後驕陽的洗禮下，來一杯冰涼暢快的啤酒，不僅放鬆療癒，也能在舌尖品味濃醇麥香，帶來與眾不同的新穎感受。

★ 中國時報提醒您，飲酒過量，有礙身體健康。

(中時)