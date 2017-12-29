日本「所有人不明地」至2040年將釀6兆日幣損失

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日本因人口老化，死亡人數增加，許多土地沒有辦繼承過戶登記，而閒置無人問津。日本民間專家研究會統計，日本所有人不明的土地2016年時約410萬公頃，至2040年將達約720萬公頃，總面積接近約780萬公頃的北海道，估算將造成6兆日圓的經濟損失。

日本近來閒置的空屋、空地問題越來越多，尤其以中小型都市和鄉間為主。日本法務省針對日本全國10個地區調查指出，超過50年沒有變更登記，所有人不明的土地，在中小都市和山區達26.6%，大都市也占6.6%。

這些土地和房屋當中，有的已經荒廢、倒榻，不僅破壞景觀，也造成環境問題，更可能被利用來犯罪。再者，由於日本遺產繼承稅和土地、房屋的固定資產稅、維修費過高，接手後立刻成為負資產，因此許多兒女不願繼承，往往在父母死後，徹底變成三不管遺產，尤其是偏遠且沒價值的土地更無人關心。

日本的土地所有人死亡後，是否登記「繼承遺產」是由繼承人自行決定，若沒有人登記繼承，過了幾代之後，根本就找不到相關繼承人，使得許多地方政府想處理空地、空屋，因找不到地主而無從著手。

《日本經濟新聞》報導，日本政府為從根本解決空地、空屋問題，考慮將現行採取自由登記繼承的方式改為義務性的，同時研究是否允許讓地主申請放棄土地所有權。法務省2018年將向法相諮詢機構詢問有關修改《民法》和《不動產登記法》等事宜，再召開相關閣僚會議討論，以早日解決此問題。

(中時)

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