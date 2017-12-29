美研發群攻灰狼巡弋彈 F-16將率先武裝

2017年12月29日 10:43 中時電子報 楊幼蘭

國防承包商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）已獲得美國空軍1.1億美元（近33億台幣）合約，以研發暱稱「灰狼」（Gray Wolf）的低價次音速巡弋飛彈，來因應防空系統威脅。

據《每日郵報》（DailyMail）與《華盛頓商業日報》（Washington Business Journal）報導，F-16戰機將率先驗證這些新飛彈，而飛彈的設計將與F-35，F-15與F-18戰機，還有B-1，B-2與B-52轟炸機相容。

研發將分為4個階段，每一階段為期5年，而第一階段由洛馬負責，可望在2019年末完成。而第二階段則由諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）承接，經費同樣是1.1億美元。

洛馬先進飛彈專案（Advanced Missiles Program）主任莫拉德（Hady Mourad）說，這些飛彈具有內建網路，能互通有無，彼此協作，發動群攻，並能在具有高度挑戰性的環境下有效運作。

灰狼巡弋飛彈將採開放式架構與模組設計，以迅速發展原型，並促使戰力呈現所謂的螺旋式成長（spiral growth）。

(中時電子報)