高鐵迎新年 TGo會員搭車送紅利

2017年12月29日 10:55 工商 陳昱光

台灣高鐵TGo會員累計人數已突破36萬，今（29日）宣布推出「高鐵會員TGo限定 紅利點數加碼贈」活動，從明年1月1日至2月28日止，期間有一次以上搭乘紀錄，即可獲贈紅利點數100點，相當於購票金額2,000元累積點數。

高鐵表示，只要在活動期間內有完整搭乘紀錄的TGo會員，即可獲得贈送點數100點，將自動匯入會員帳號，每帳號限獲贈一次，1月份搭乘會員，點數將於3月15日匯入帳號，2月份搭乘的會員，則於4月10日匯入帳號，贈送點數之使用期限均至2018年底為止。

年滿18歲民眾憑身分證字號及有效之電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，即可免費加入「高鐵會員TGo」。帳號開通後，TGo會員購票乘車，每消費20元即可累積1點，累積至500點以上即可兌換或折抵高鐵車票（限兌換全票），另可享受會員生日禮、指定車次優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。

高鐵表示，TGo會員只要於購票前事先輸入會員帳號，且乘車進出站記錄完整、無退票記錄，即可累積「高鐵會員TGo」點數，購票通路包括高鐵車站售票窗口、自動售票機、高鐵合作便利商店及高鐵「T-EX行動購票」App，至於持悠遊聯名卡、一卡通聯名卡搭車的會員，只要於搭乘日前先於個人帳號中填寫本人完整之票證卡號，即可累積點數。

此外，TGo會員可透過全新「台灣高鐵」App的「會員專區」功能，使用各項會員服務；「台灣高鐵」App提供旅客隨時隨地查詢時刻表及車次優惠、轉乘資訊等服務，另有台灣各地美食、景點、住宿等旅遊資訊，以及行程規劃工具等。

(工商)