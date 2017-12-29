不勾芡紅燒與炸炒 飯店歐式年菜成話題新寵

2017年12月29日 11:25 中時 林承彥

番紅花龍蝦汁燉拌海鮮燉飯，煨煮了新鮮波士頓龍蝦、白蝦、淡菜及干貝，不管在形色味上都很喜氣。（圖片／慕軒飯店）

團圓夜吃飽飽過好年固然重要，但若每年桌上佳餚都一樣，是否會覺得有點乏善可陳了無新意？今年就有業者善用館內廚師技藝，推出了充滿義式與南法風情的創意年菜，兼具異國情調與吉祥寓意，不失為迎接旺旺年的另一個嶄新選擇。

象徵年年有餘的「鮮嫩紙包烤澳洲國寶莫瑞鱈」，特選澳洲國寶魚之一的莫瑞鱈，肉質清新。（圖片／慕軒飯店）

將整隻雞以清爽香料調味後，送入烤箱上色至表皮酥脆內裡多汁的「爐烤香蒜檸檬迷迭香雞」。（圖片／慕軒飯店）

這家創意十足的飯店是位於台北市大安區敦化南路上的慕軒，看準不少家庭越來越少自己準備團圓飯，特別在農曆除夕到初二（2018年2月15日至17日），由GUSTOSO義大利餐廳推出4到6人的小家庭團圓料理，較往年不同，菜餚融入中式年菜中具有象徵性的食材，並添以南法與義式色彩揮灑，結合中西優勢，話題十足。

以鴨腿、豬五花與豬肉腸所燉出的「南法燉鍋」來取代象徵福壽全的佛跳牆。（圖片／慕軒飯店）

「爐烤義大利牛肉」，將美國安格斯牛排熱烤至五分熟，大口咬下肉香四溢、味美多汁。（圖片／慕軒飯店）

打開慕軒的年菜菜單，象徵「金玉滿堂」的南瓜濃湯香滑順口；爐烤安格斯牛則帶來「紅運當頭」、「年年有餘」的紙包魚料理、還有「呷雞起家」的烤全雞、「大紅大紫」的海鮮燉飯，一直到象徵冬季「溫暖團圓」的南法燉鍋，最後用黑糖布朗尼讓全家人「吃甜甜過好年」，以西式料理鋪成吉祥寓意，看得出團隊的用心。

西式團圓料理少了中式常見的勾芡、紅燒與炸炒，對身體較無負擔，讓人在年節依舊能放心大啖豐盛團圓餐，菜餚的樣式與口味、中體西用的料理手法也新穎。新舊年交迭，用一頓福氣滿來的團圓餐劃下句點，「有頭有尾」迎接新春，來年勢必更好。

(中時)