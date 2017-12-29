爆三立老董操控選舉賭盤 邱毅無罪定讞

2017年12月29日 11:03 中時 林偉信

(11:20，更新判決理由)前立委邱毅5年前指控三立電視台董事長林崑海涉操控賭盤影響當時總統與立委選舉，還說林向檢方謊稱自己出國，以免被約談收押，林憤而提告，檢方將邱依公然侮辱、加重誹謗等罪起訴，高院維持一審判決，認定邱有合理查證非虛構杜撰，判他無罪確定。

雖然邱毅獲判無罪確定，但是因邱毅向涉入選舉賭盤楊姓女子的律師求證，高院認為，該律師當時陪同楊女到調查站應訊，卻將偵查中的祕密告訴邱毅，恐有涉犯洩密罪及違反律師倫理規範，法官罕見進行告發，並移由檢察官另行處理。

邱毅被控從2012年1月間，分別透過個人臉書、電視政論節目、媒體採訪或街頭宣傳車，接連指稱林崑海與高雄一名黃姓金主，投入重金透過屏東潮州一名綽號「珠姐」的楊姓女子，涉針對當時舉行的總統與立委選舉開賭盤，以簽賭之名操控選舉結果。

邱當時還指林藉由三立電視一手搞假新聞、一手操控選舉賭盤，且被檢方約談時怕到案會被收押，林向檢方謊稱自己出國，其實躲藏在高雄，但林出面駁斥並提告，士林地檢署對邱2度不起訴處分都被高檢署發回，第3度偵辦後將邱毅起訴。

一審判邱毅無罪，檢不服提上訴，高院認為邱毅發表的言論及文章，有相當理由及資料可確信其所指摘的事實為真，沒有逾越合理評論原則，雖然他的周語尖酸、誇張，但沒有公然侮辱的故意，且檢方也沒有證據證明他犯罪，將邱毅判處無罪定讞。

(中時)