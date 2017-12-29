揭群交女FB後悔？ 神人：我在做碩論 沒有肉搜

碩士生鄉民宣稱揪出參加群交趴女主角，被網路警察盯上，時隔一日又改口。（翻攝自Dcard）

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中時電子報

玩過頭悲劇了？「群交之亂」鬧得轟轟烈烈，一名自稱碩士生的鄉民在八卦版稱，花了3天人肉搜索，證實參加群交趴的6名女主角都是大一新鮮人，並整理出她們的臉書，IG帳號，引起PTT暴動。但該名碩士生引來網路警察關切，昨日又改口「我都在做碩論，根本沒有人肉搜尋」。

日前這名碩士生意氣風發在八卦版宣稱，犧牲做碩論時間，花了3天揪出參加群交趴女大生，並找出女主角們的臉書、IG帳號。但時隔一日碩士生態度轉趨保守，表示收到2位當事人私訊，也受到網路警察注意，坦承後悔將女大生臉書傳給15名網友，並要求網友別再轉傳檔案。

時隔一小時，碩士生又改口，「不好意思，我這3天其實都在乖乖做碩論，根本沒有人肉搜尋ig/fb」，他說沒傳給任何人，也說如果沒有人證明他有傳FB和IG給其他網友，是否就可以安全下莊？「X你娘，我現在心跳超快的超緊張」

但大部分網友不予同情，「拍拍禍源」、「想紅嘛活該」、「來不及了gg思咪達」、「有女學生自殺身亡你就要負責阿」，也有鄉民挺碩士生「為什麼是你吃官司不是射淫師吃官司」、「只有IG跟FB不會有事，否則表特一堆人抓去關了」。

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(中時電子報)

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