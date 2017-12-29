國民黨頒年度幹話 賴清德功德說獲「金幹獎」

2017年12月29日 11:07 旺報 潘維庭

國民黨新媒體部副主任劉奕帆公布「幹話」入圍者。（潘維庭攝）

國民黨29日在中央黨部舉行「2017年幹話講夠沒」記者會，列出各社群平台票選出的「年度幹話」入圍者，最後由賴清德的「低薪當做功德」獲頒「金幹獎」。

這項票選包含了護樹盟、「小聖蚊的治國週記」、聯合新聞網以及國民黨自己的line帳號票選結果，入圍的幹話名單，包含蔡總統的「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」、「有事情就大聲講，我聽到以後就不用那麼大聲」、賴揆的「低薪當做功德」、立委邱議瑩批立院外抗議者「那個都是放錄音帶的」，徐旭東稱「山挖深一點可以蓄水養魚」。

國民黨發言人黃健豪表示，從這些內容，可以看出民進黨執政後的狂妄自大，像蔡總統後來叫勞工要自立自強，抗議聽到後就不用那麼大聲；執政後為自己各單位加開職缺，任用各種私人、官派，「網友跟我們選出來的幹話，都是表示最深的無奈」，黃健豪稱，希望公布這些幹話後，明年民進黨政府能好好檢討施政缺失。

國民黨新媒體部副主任劉奕帆指出，賴院長說要做功德，是不是也要把自己的院長薪水捐出來？蔡總統不知人間疾苦，勘災時住五星級飯店，怎麼能體會勞工扛家計、風吹雨打的心情？邱議瑩說認真的勞工不會抗議，都在工作，她不知道立院外面抗議勞工的怒氣嗎？這些票選都反映了人民的心聲。

(旺報)