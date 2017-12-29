台灣人愛叫外送 10大人氣餐廳出爐

美食外送服務讓民眾不用出門排隊，在家也能吃大餐。(圖/shutterstock提供)

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中時電子報
/綜合報導

宅經濟發酵，不只網購商機夯，也帶動餐飲外送服務，成為台灣宅宅懶得出門、不想排隊、在家吃大餐的暖心送餐服務。有美食外送平台公布2017年全台北、中、南10大人氣外送餐廳，其中又以港式餐廳訂單數成長最多，成長率高達80%，超越日式餐點及中式餐點。

〈點點心〉招牌的〈豬仔流沙包〉，以卡通造型在香港頗受年輕人喜愛。(本報系資料照)
北中南10大人氣外送餐廳排行榜中都有吉野家。(本報系資料照片)

美食外送業者foodpanda透過平台大數據統計，全台以雙北地區訂單和餐廳合作家數成長最多，是外送服務發展成熟度較高區域。北部前3名外送人氣餐廳以點點心最為熱門，其次是吉野家、漢堡王等；中部前3名人氣餐廳為吉野家、TGI FRIDAYS、和Mr.38咖哩；南部地區則是彩色巴黎、享喝湯湯品專賣店、和Subway。

此外，欣葉日本料理、這一鍋、居食屋和民等知名餐廳也有上榜，可見台灣民眾興起一股訂外送在家吃大餐的熱潮。業者預估，明年美食外送市場將再成長超過2倍，尤其現在提供有24小時外送服務，將更明顯帶動整體業績成長。適逢年末，平台也釋出首購優惠，凡於2018年1月31日前首次APP訂餐輸入優惠碼「firstbite」，即可享有滿200免服務費優惠。

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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