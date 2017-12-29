前職棒選手郭文居 涉幽靈人口丟議員工作

2017年12月29日 11:30 中時 林偉信

統一獅前投手郭文居從職棒退休後，3年前參選順利當選嘉義市議員，但他以假遷戶口方式，製造15名幽靈人口的投票部隊，最高法院依妨害投票罪將他判刑1年2月、緩刑4年且支付公庫20萬元、褫奪公權3年確定，他雖免囚但卻丟了議員職務，也無法回學校當教練。

同案被告、郭文居的妻子陳綵昕，最高法院考量她與郭文居都深具悔意、經此偵審程序及科刑之教訓，當已知所警愓，將她判刑1年、緩刑3年且支付公庫12萬元，褫奪公權3年，郭的弟弟郭福利判刑11月、緩刑3年支付公庫10萬元，褫奪公權2年，全案定讞。

判決指出，2014年第9屆嘉市長、議員及里長選舉期間，郭文居及陳綵昕為求當選市議員及里長，尋求長竹社區發展協會監事林崑山、鄰長黃俊堯、黃火林等人，作為遷移戶口的戶籍使用，郭文居夫妻因此將這15人以偽遷戶籍方式，遷入其選區。

檢方起訴後，郭文居辯稱，他擔任長竹里長時就為民眾提供遷戶口服務，這是不違法的，他以3795票清白當選，不想買票也不可能遷戶籍，否認涉妨害投票罪。

嘉義地院認為，郭、陳分別找親友或服務處人員遷戶籍，且分別以子女學籍、工作、避邪、寄送信件、與母親吵架等理由遷戶籍，但法官認定這些事由不實在，將郭文居判囚1年6月、褫奪公權5年、陳綵昕判囚1年5月、褫奪公權5年。郭等人不服提上訴。

台南高分院考量郭文居等人犯後有悔意，經此偵審程序及科刑之教訓，當知所警愓，都給予緩刑宣告，但須向公庫支付一定金錢，同時須褫奪公權，郭等人提上訴，最高法院駁回確定，郭文居因具議員身分，將因褫奪公權被解除議員職務。

(中時)