有影》紐約公寓大火奪命 至少12死15重傷

2017年12月29日 11:28 中時電子報 李靖棠

紐約市布朗克斯區一處公寓發生大火，奪走12條性命。（圖/美聯社）

紐約市長白思豪（圖中央）也第一時間抵達現場，並向外界彙報火災進展。（圖/美聯社）

（11:30更新）路透社（Reuters）報導，被稱為當地最慘重的火災悲劇，死亡人數上看12人，包含一名不到一歲的嬰兒；傷者中則有4人處於重傷，仍與死神搏鬥中，其餘傷患均已轉送鄰近醫院救治。

紐約布朗克斯公寓大火，造成至少12人死亡。

BREAKING: At least 12 people have died, 4 are critically injured after massive apartment fire in the Bronx, NYC officials say. "This tragedy is without question historic in its magnitude." https://t.co/tePO1cKcYk pic.twitter.com/OtOQc5l9h3 — ABC News (@ABC) 2017年12月29日

MASSIVE FIRE IN THE BRONX KILLS 9 CHILDREN AND 3 ADULTS! https://t.co/4LSiQH4yiJ — Pointblank (@jjet4life) 2017年12月29日

Over 160 #FDNY members are operating on scene of a 4-alarm fire, 2363 Prospect Ave #Bronx pic.twitter.com/wjN9mMqCHU — FDNY (@FDNY) 2017年12月29日

據美國紐約郵報（New York Post）報導，美國東岸大城紐約的布朗克斯（Bronx）北部貝爾蒙特地區（Belmont）一處公寓，當地時間今日晚間7點發生四級火警，紐約市消防局（FDNY）第一時間派出170名打火弟兄前往救援，根據地方電視台PIX11回報，目前已知至少12人死亡、15名民眾輕重傷。發生火警的公寓鄰近著名景點布朗克斯動物園（Bronx Zoo），是一所容納多個住戶的集合住宅，起火點初步判定是3樓，但實際原因仍在調查中。

紐約北部布朗克斯公寓大火，消防單位出動百餘名消防員前往撲救。（圖/FDNY）

#BREAKING: Mayor’s office confirms at least 6 dead in #Bronx fire. @NYCMayor on the way to brief. #abc7ny pic.twitter.com/terR6u4pjh — Josh Einiger (@JoshEiniger7) 2017年12月29日

紐約市府發言人菲利普（Eric Phillips）表示，火災原因仍持續調查中，無法透露過多的消息；紐約市長白思豪（Bill de Blasio）亦於方才前往火災現場探視。居住族群複雜的布朗克斯，雖擁有著名的動物園和洋基球場，但該地的治安一直以來經常被詬病。事實上，2007年該區也曾發生大火悲劇，9名孩童與大人，被因暖爐引發的大火燒死。一場無情的大火，讓許多家庭在寒冷的冬天無家可歸。

(中時電子報)