有影》紐約公寓大火奪命 至少12死15重傷

紐約消防員冒著寒風出勤滅火。（圖/路透社）

友善列印
中時電子報
紐約市布朗克斯區一處公寓發生大火，奪走12條性命。（圖/美聯社）
紐約市長白思豪（圖中央）也第一時間抵達現場，並向外界彙報火災進展。（圖/美聯社）

（11:30更新）路透社（Reuters）報導，被稱為當地最慘重的火災悲劇，死亡人數上看12人，包含一名不到一歲的嬰兒；傷者中則有4人處於重傷，仍與死神搏鬥中，其餘傷患均已轉送鄰近醫院救治。

印度孟買鬧區商場大火 造成15死16傷
紐約市公寓大火 已12人遭祝融吞蝕

紐約布朗克斯公寓大火，造成至少12人死亡。

據美國紐約郵報（New York Post）報導，美國東岸大城紐約的布朗克斯（Bronx）北部貝爾蒙特地區（Belmont）一處公寓，當地時間今日晚間7點發生四級火警，紐約市消防局（FDNY）第一時間派出170名打火弟兄前往救援，根據地方電視台PIX11回報，目前已知至少12人死亡、15名民眾輕重傷。發生火警的公寓鄰近著名景點布朗克斯動物園（Bronx Zoo），是一所容納多個住戶的集合住宅，起火點初步判定是3樓，但實際原因仍在調查中。

紐約北部布朗克斯公寓大火，消防單位出動百餘名消防員前往撲救。（圖/FDNY）

紐約市府發言人菲利普（Eric Phillips）表示，火災原因仍持續調查中，無法透露過多的消息；紐約市長白思豪（Bill de Blasio）亦於方才前往火災現場探視。居住族群複雜的布朗克斯，雖擁有著名的動物園和洋基球場，但該地的治安一直以來經常被詬病。事實上，2007年該區也曾發生大火悲劇，9名孩童與大人，被因暖爐引發的大火燒死。一場無情的大火，讓許多家庭在寒冷的冬天無家可歸。

(中時電子報)

文章來源：11 dead after fire sweeps through Bronx apartment building

Baby, 11 Others Killed in Apartment Fire Near Bronx Zoo: Mayor

更多精彩新聞請見國際頻道！
日本「所有人不明地」至2040年將… 紐約市公寓大火 已12人遭祝融吞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。