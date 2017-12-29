黑心蛋商回收逾期蛋賣「混蛋」 消費者吃了6年

全台第2大蛋商桃園市萇記泰安蛋品公司，回收逾期蛋後混入新品，無良賣「混蛋」海撈黑心錢。（中央社資料照）

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(12:09更新)全台第2大蛋商桃園市萇記泰安蛋品公司，供應新鮮雞蛋給下游商家後，再無償回收商家的逾期蛋與破殼蛋，然後把外觀完整的逾期蛋」混入新品，經重新包裝與印製製造日期及15天有效期後，再出貨販售。這些黑心「混蛋」通路包括全聯、大潤發等賣場及桃園、中南部的西點鋪、早餐店等，由於外觀無法辨識，不少消費者吃了6年的黑心蛋。檢方偵訊後，今天凌晨依詐欺、偽造文書等罪，諭知負責人李春明以300萬元交保。

萇記泰安蛋品有限公司、泰頂山農產品有限公司負責人李春明（56歲）、李智堯父子、萇記公司液蛋組組長李素利等人，為減少雞蛋銷售不佳而報廢銷毀損失，竟罔顧消費者健康權益，自2001年起，指示司機載運蛋品至通路業者時，一併載回即將到期或已逾期之蛋品，由員工賴冠喻等人檢視，將外觀完整之蛋品，混入新鮮蛋品，重新以塑膠盒包裝，印製包裝當天日期為製造日期，以及15天之有效期限後，再行出貨販售。

檢調還查出，另將外觀破損之蛋品，敲打製成蛋液後，再行販售至蛋糕店、熱炒店等供消費者食用，桃園地檢署民生犯罪專組主任檢察官林秀敏、檢察官王遠志28日下午，率檢察事務官、法務部調查局桃園市調查處、彰化縣調查站、臺南市調查處調查官，會同桃園市政府、彰化縣政府、臺南市政府衛生局、環保局人員，持法院核發之搜索票，同步搜索李春明住處、萇記公司桃園及彰化營業處、泰頂山公司臺南營業所等5處，查扣相關帳冊、交易明細、電腦、行動電話、監視錄影設備及檔案等物。

桃檢另向全聯、大潤發等通路業者調取相關退貨文件，並傳喚被告及證人共18人，因萇記公司、泰頂山公司販售之黑心蛋品、蛋液，已長期流入市面，除將積極追查流向，儘速釐清案情外，亦將協調衛生單位迅速下架回收。

(中時電子報)

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