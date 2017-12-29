影》護照誤植恐丟官？ 李大維：府院決定去留

針對二代晶片護照圖片誤植出包，外交部長李大維（見圖）今日在巡視巡視外交部領務局後接受媒體訪問，並向大家鞠躬道歉。(趙雙傑攝)

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影》護照誤植恐丟官？ 李大維：府院決定去留

二代晶片護照內頁誤植美國杜勒斯機場圖片，兩位大使級外交部官員下台負責。外交部長李大維今天首度公開露面受訪並鞠躬道歉。李大維表示，「造成國家、政府、外交部損失，造成國人許多不方便地方，再一次代表外交部向全體國人表達身字歉意，我們願意深自檢討。」

外交部日前火將現任局長陳華玉調降參事，前局長、現駐加拿大代表龔中誠調回外交部，盼能就此止血，不料龔中誠反擊李大維才是真正核定的人，對於這樣的懲處結果感到心寒。

媒體詢問，是否已經與龔中誠溝通過？這樣的懲處是否符合比例原則？李大維表示，領務局長的權利與責任跟一般部會司長、處長不一樣，這次我們決定前後任局長都要負起行政責任，中間是經過深思熟慮，絕對不是草率決定，這樣的懲處完全符合比例原則，第一時間未向龔中誠說明是因為已經就整個流程查證清楚做了決定。

對於有風聲傳出懲處龔中誠是更「高層」的決定，李大維表示，「絕對沒有這件事情，這是我決定的，當然行政上面需要我的高層批准，高層聽過我的解釋之後就按照我的建議批示。」

至於龔中誠不滿懲處，曾說「不排除退休」。李大維回應說，他們是30多年好朋友，之間共事好幾次，希望能繼續在外交體系，為國家利益打拼。至於新任的領務局長以及駐加拿大代表，等到過了元旦之後，他自然會向總統院長報告，但到最後裁示還要一段時間。

李大維也說，他是一個政務官，絕對要負起應該負的責任，他的去留要問總統跟院長，但對他來說去留從來不是問題，他的領導風格一向是「獎自下起，罰由上先」。

(中天)

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