79歲翁亂棒打死74歲女鄰居 一審判無期徒刑

身材瘦小的79歲董嫌，因土地糾紛用轎棍狠狠打死「好嬸」，屏院依殺人罪判處無期徒刑。（林和生翻攝）

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74歲江姓婦人陳屍偏山工寮，加上從未與人結怨，一度讓案情陷入膠著。（林和生翻攝）

79歲老翁董貴霖因為土地糾紛懷恨在心，今年2月攜帶從家附近廟裡撿來的神轎轎棍，前往屏東恆春大光山區工寮，痛毆人稱「好嬸」的74歲江姓老婦人，董嫌下手凶殘，在對方頭部留下長達7公分撕裂傷，讓「好嬸」死狀慘烈，屏東地院合議庭認為董惡行重大，29日依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

74歲江姓老婦今年2月18日晚間被發現陳屍於恆春鎮山區工寮的躺椅上，頭頂凹陷且有7公分撕裂傷，左手臂也疑因阻擋而骨折，衣著完整，身上還留有沾著血跡的神轎轎棍，當時一度因地處偏僻及江婦生活單純讓案情陷入膠著。

警方調閱附近上百支監視器發現，案發當天下午1時24分，鄰居董貴霖曾騎機車外出，且腳踏墊上放有長型棒狀物，但折返時卻發現木棒不翼而飛，後來又在男子家中找到作案用的雨鞋與衣物，因此將他拘提到案。

經法醫初步相驗發現，江婦遭木棍重擊頭部致死，而且棍棍致命，作案用木棍還是神轎轎棍，也與董貴霖攜帶的棒狀物吻合，令人驚訝的是，已近80歲高齡且身材瘦小的董嫌，下手如此凶殘，是有何深仇大恨？

檢警調查發現，董嫌在2015年2月曾因為土地鑑界問題，遭江婦告他侵占，但後來雙方和解不起訴，2人因此結怨至今，最後打爆老婦的頭；鄰居們當時向警方透露，江婦為人和善，是他們眼中的「好嬸」，董貴霖則脾氣不好，稍有不滿就對妻子拳打腳踢。

雖董嫌向警方堅稱，當天沒有出門，都待在家看電視，其餘問題都不回答，但監視器畫面不但錄下他的身影，且與董同住的妻子也坦承「丈夫當時的確有出門」，因此訊後將董貴霖依殺人罪嫌移送法辦，屏東地院法官也認定董嫌惡行重大，判處無期徒刑，全案可上訴。

(中時)

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