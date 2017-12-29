國民黨頒年度「幹話王」 他沒懸念獲獎

2017年12月29日 11:52 中時 陳彥宇

國民黨自創「金幹獎」入圍者有總統蔡英文、行政院長賴清德、立委邱議瑩、亞泥董座徐旭東。（國民黨文傳會提供）

2017年即將結束，國民黨發言人黃健豪、新媒體部副主任劉奕帆今召開記者會，將國民黨自創的年度「金幹獎」頒發給日前脫口稱低薪是做功德的行政院長賴清德。黃健豪指出，民進黨執政後狂妄自大，期盼藉由「幹話王」票選活動，表達民眾的無奈與控訴，呼籲綠營痛定思痛，檢討過去一年的執政缺失。

國民黨綜合「護樹盟」、「小聖蚊的治國週記」等臉書粉絲專頁，以及國民黨官方LINE群組與網路媒體評選結果，列出「幹話王」名單。

入圍者除了賴清德之外，還有曾說「勞工是民進黨心裡最軟的一塊」、「有事就大聲講，但我聽到後就不用大聲了」的總統蔡英文；在立法院審查「勞基法修正案」時，諷刺勞工抗議「放錄音帶」的綠委邱議瑩；聲稱亞泥礦場「挖深一點可以養魚」的亞泥董座徐旭東。

最終賴揆脫穎而出，榮登「幹話王」獲頒「金幹獎」。黃健豪說，賴清德的「功德說」不分藍綠，名列各外圍組織、公民團體評比的前3名為，是讓所有勞工及民眾最痛苦的一句話。

劉奕帆質疑，賴清德既然拋出「功德說」，是否應該以身作則，將院長薪水全數捐出；蔡英文不知人間疾苦，勘災時住五星級飯店，在官邸吃五星級料理，怎麼能了解勞工在外日曬雨淋的生活？蔡英文執政1年7個月到底為人民做什麼。

劉奕帆抨擊，邱議瑩耳朵進水，勞工抗議喊得聲嘶力竭，她卻說認真的勞工都在工作，完全不知道綠色執政讓勞工怒氣升天，民代不應忽視民意。

劉奕帆進一步說，邱議瑩耳朵進水，勞工抗議喊得聲嘶力竭，她卻說認真的勞工都在工作，完全不知道綠色執政讓勞工怒氣升天，民代不應忽視民意。

(中時)