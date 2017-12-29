一輩子不愁吃穿 花蝴蝶「這首歌」光版稅賺了18億

瑪麗亞凱莉眾多代表作中，花15分鐘創作的〈All I Want For Christmas Is You〉，這23年來竟帶來高達18億台幣的版稅收入。(達志影像)

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中時電子報

西洋樂壇花腔天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)這幾年雖然八卦新聞出奇多，然不可否認她的音樂才華，歌喉絕佳又會創作，推出過許多膾炙人口的經典歌曲，而在眾多代表作中，有一首歌出乎意料成為她的「養老保障」，竟是那首每年比定出現的定番聖誕歌〈All I Want For Christmas Is You(你是我最想要的聖誕禮物)〉，熱播23年，足足為她賺進18億台幣！

瑪麗亞凱莉的〈All I Want For Christmas Is You〉，並於1994年推出，據《經濟學人(The Economist)》報導，該單曲在全球銷售超過1600萬張，登上史上暢銷排行榜單曲第11名，這23年來，每年年末聖誕假期，必定聽到該取出現在大街小巷，也有許多歌手翻唱此曲，今年〈All I Want For Christmas Is You〉更在本周重新登上〈美國告示牌百大熱門單曲榜TOP 10，在英國單曲榜則更前進到第5名，在影音串流網站Spotify創下10億次播放數，足見此曲的熱門程度。

據澳洲《每日電訊報》報導，當年花蝴蝶跟作曲家Walter Afanasieff僅花了15 分鐘，就完成詞曲創作甚至編曲，萬萬想不到〈All I Want For Christmas Is You〉會讓他們不愁吃穿一輩子，該曲光是版稅的部分，這23年來為兩人賺進高達6000萬美元(約台幣18億)，平均一年版稅高達7826萬元台幣，CP值超高！

(中時電子報)

Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You

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