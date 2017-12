一輩子不愁吃穿 花蝴蝶「這首歌」光版稅賺了18億

2017年12月29日 11:49 中時電子報 吳品瑤

西洋樂壇花腔天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)這幾年雖然八卦新聞出奇多,然不可否認她的音樂才華,歌喉絕佳又會創作,推出過許多膾炙人口的經典歌曲,而在眾多代表作中,有一首歌出乎意料成為她的「養老保障」,竟是那首每年比定出現的定番聖誕歌〈All I Want For Christmas Is You(你是我最想要的聖誕禮物)〉,熱播23年,足足為她賺進18億台幣!

瑪麗亞凱莉的〈All I Want For Christmas Is You〉,並於1994年推出,據《經濟學人(The Economist)》報導,該單曲在全球銷售超過1600萬張,登上史上暢銷排行榜單曲第11名,這23年來,每年年末聖誕假期,必定聽到該取出現在大街小巷,也有許多歌手翻唱此曲,今年〈All I Want For Christmas Is You〉更在本周重新登上〈美國告示牌百大熱門單曲榜TOP 10,在英國單曲榜則更前進到第5名,在影音串流網站Spotify創下10億次播放數,足見此曲的熱門程度。

據澳洲《每日電訊報》報導,當年花蝴蝶跟作曲家Walter Afanasieff僅花了15 分鐘,就完成詞曲創作甚至編曲,萬萬想不到〈All I Want For Christmas Is You〉會讓他們不愁吃穿一輩子,該曲光是版稅的部分,這23年來為兩人賺進高達6000萬美元(約台幣18億),平均一年版稅高達7826萬元台幣,CP值超高!

