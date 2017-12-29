NBA》26分驚天大逆轉！塞爾提克送火箭4連敗

厄文運球企圖突破阿里查的防守。(美聯社)

友善列印
中時電子報

塞爾提克展現驚人韌性與鬥志！雖然一度落後火箭到26分，塞爾提克仍靠荷福德最後3.7秒投進逆轉一擊，最後以99比98逆轉擊退火箭，也送火箭4連敗，「大鬍子」哈登更在讀秒階段出現兩次致命進攻犯規，拱手送出勝利。

作客的火箭一開賽就打出12比0，甚至一度取得60比34大幅領先，打完上半場，火箭就以62比38領先地主塞爾提克，光是哈登、艾瑞克戈登兩人上半場合計得分就有34分，幾乎等同只靠兩人之力，火箭就足以轟垮塞爾提克。

沒想到塞爾提克第3節展開反撲，打出20比4攻勢追上，甚至最後3分08秒，厄文兩罰俱1，雙方差距只剩1分，此時哈登竟在讀秒階段連續出現2次進攻犯規，拱手把勝利機會讓給對手，也讓荷福德投進逆轉一擊，火箭完全傻眼。

厄文攻下全隊最高26分，另有4助攻、4籃板，「這是一場難以置信的勝利，我們堅持到底，所以我們贏了。」塔圖也拿19分，史馬特與洛席爾各有13分，馬可斯莫里斯10分，贏球功臣荷福德9分、8籃板與4助攻。

哈登替火箭貢獻34分、10助攻與6籃板，卻有8失誤，其中包含最後關頭的兩次進攻犯規，只能說他真的是雙面刃，可以幫助球隊贏球，也能害火箭落敗，艾瑞克戈登24分，阿里查11分。

這場比賽也出現罕見場面，場上竟然只有2名裁判執法，原來是第3名裁判突然在賽前發生背部抽筋現象，聯盟也詭異沒有找來預備裁判，造成整場比賽都僅2名裁判，實在有點讓人感到莫名其妙。

(中時電子報)

NBA》拜倫戴維斯被爆與《侏儸紀… 有影》溜馬老將笑翻全場 喜獲麟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。