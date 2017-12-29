NBA》26分驚天大逆轉！塞爾提克送火箭4連敗

2017年12月29日 11:46 中時電子報 黃及人

塞爾提克展現驚人韌性與鬥志！雖然一度落後火箭到26分，塞爾提克仍靠荷福德最後3.7秒投進逆轉一擊，最後以99比98逆轉擊退火箭，也送火箭4連敗，「大鬍子」哈登更在讀秒階段出現兩次致命進攻犯規，拱手送出勝利。

作客的火箭一開賽就打出12比0，甚至一度取得60比34大幅領先，打完上半場，火箭就以62比38領先地主塞爾提克，光是哈登、艾瑞克戈登兩人上半場合計得分就有34分，幾乎等同只靠兩人之力，火箭就足以轟垮塞爾提克。

沒想到塞爾提克第3節展開反撲，打出20比4攻勢追上，甚至最後3分08秒，厄文兩罰俱1，雙方差距只剩1分，此時哈登竟在讀秒階段連續出現2次進攻犯規，拱手把勝利機會讓給對手，也讓荷福德投進逆轉一擊，火箭完全傻眼。

厄文攻下全隊最高26分，另有4助攻、4籃板，「這是一場難以置信的勝利，我們堅持到底，所以我們贏了。」塔圖也拿19分，史馬特與洛席爾各有13分，馬可斯莫里斯10分，贏球功臣荷福德9分、8籃板與4助攻。

哈登替火箭貢獻34分、10助攻與6籃板，卻有8失誤，其中包含最後關頭的兩次進攻犯規，只能說他真的是雙面刃，可以幫助球隊贏球，也能害火箭落敗，艾瑞克戈登24分，阿里查11分。

這場比賽也出現罕見場面，場上竟然只有2名裁判執法，原來是第3名裁判突然在賽前發生背部抽筋現象，聯盟也詭異沒有找來預備裁判，造成整場比賽都僅2名裁判，實在有點讓人感到莫名其妙。

(中時電子報)