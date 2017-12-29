隨時警惕！印度陸軍考慮訓練駱駝巡邏中印邊界

友善列印
中時

儘管中印軍隊洞朗對峙危機已結束4個月，但印度在中印邊界問題上似乎仍沒「放鬆警惕」。《印度時報》日前報導，印度陸軍正計畫採取試點項目，在印控喀什米爾拉達克地區中印實控線周圍引入駱駝，並訓練這些動物在該地區巡邏及運送物資。

《印度時報》28日報導，儘管中印在洞朗地區已經解除對峙，但印度陸軍「仍然擔憂中國士兵會在該地區出現」。鑒於這種情況，他們計畫採取一個試點項目——即在中印邊界地區引入駱駝，作為檢查拉達克地區中印實控線周圍有無「入侵」的綜合措施的一部分。

報導稱，印度陸軍計畫引入的駱駝分單峰和雙峰兩種。這些駱駝將接受訓練，以便能夠巡邏並馱運大量彈藥和其它補給。其中，雙峰駱駝能馱運180到220公斤的貨物，相比之下，印軍過去使用的騾子和矮種馬只能馱40公斤的物資。而且雙峰駱駝行動速度也比騾子快，2個小時內就可以在平地上行走10到15公里。在印度，雙峰駱駝只能在拉達克地區的努布拉河谷找到。

報導指出，目前印度陸軍已從該國一個駱駝研究中心獲得4頭單峰駱駝，並已將其運到拉達克。如果試點專案成功，印度軍事機構就可以在該地區，以及海拔在3657.6公尺至4724.2公尺的地帶使用這些駱駝。

此外，印度國防研究與發展組織(DRDO)下屬的「高海拔國防研究所」(DIHAR)已開始對雙峰駱駝的承載能力進行研究，並將評估採取哪種訓練方式，以便讓其在當地這種地勢險要和惡劣天氣情況下運載貨物。

(中時)

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