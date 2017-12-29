尼泊爾拒絕與印度一起重測珠峰 印媒：背後是中國因素

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尼泊爾前年遭遇大地震，導致8000多人死亡，多國科研機構預測，地處中尼邊境的珠穆朗瑪峰高度將產生變化。日前在尼泊爾首都加德滿都便舉行了一次重測珠峰的會議，然而會議上，尼方拒絕正式拒絕了與印度聯合測量珠峰高度的提議，重申尼泊爾將自己完成珠峰測高，中國和印度提供相關資料即可。印媒稱，「新德里消息人士透露，尼方拒絕印方提議，可能由於中國在身後。」

大陸《環球時報》報導稱，2015年4月，尼泊爾遭受8級強震，導致8000多人死亡，多國科研機構預測，地處中尼邊境的珠穆朗瑪峰高度將產生變化，哪怕是珠峰高度的微小變化，都能對地球環境及人們生活帶來直接影響，所以重測珠峰勢在必行。

報導指出，印度對重測珠峰最為上心，印方至今認為「8848公尺」這一1855年由英屬印度測量局測量並公佈的資料是最權威的珠峰高度。為此，印度測量局今年1月發出聲明，提議與尼泊爾方面聯合重測珠峰，但一直未得到明確回應。或許是習慣了「我發指示你照辦」的家長制作風，印方認為尼泊爾應該「聽話」，其在重測珠峰一事上的拖延肯定有人撐腰。

報導稱，日前在尼泊爾首都加德滿都舉行了一次重測珠峰的會議，印度、中國和尼泊爾代表都有參加。尼泊爾測繪部主任巴塔表示，在接到印方提議前，尼方已開始了依靠自己力量進行珠峰測量的準備工作，所以不存在拒絕或接受印方提議的問題。此次重測珠峰將由尼方負責，同時需要印度提供水準基準資料，中國提供重力資料，這些資料對測量珠峰高度至關重要。

報導指出，此前就有印媒炒作尼泊爾此舉有中國在背後「撐腰」，而「敢對印度說不」的尼泊爾新總理奧利即將上臺，印方更有理由相信是這一事件背後有「中國因素」。

(中時)

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