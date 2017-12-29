犬戶合一 農委會完成寵物登記動態歸戶

2017年12月29日 12:30 中時 廖德修

農委會藉由建立飼主資料與內政部戶役政系統整合機制，已完成寵物資訊與飼主戶籍連結，動態比對更新完成110萬筆資料，並運用Google Map應用程式介面，建置寵物歸戶地圖視覺化查詢及管理機制。除可大幅強化各縣市犬貓源頭管理效能，一般民眾也可以地圖式點閱各地區飼養戶（隻）數及分布。

農委會表示，今年2月動物收容所實施零撲殺政策後，持續落實源頭管理及飼主責任是犬隻族群控制的核心工作，尤其以絕育及寵物登記管理為關鍵。為強化寵物登記資料有效性及即時性，進而與內政部民政司協調，規劃建立寵物登記資料與戶政系統資料整合應用機制，利用戶役政系統所提供之資料，實施寵物飼主資料主檔比對、勾稽、校正，並建置地圖化應用介面，進行「寵物歸人，飼主歸戶」的視覺化動態管理。

農委會說明，自1999年實施犬隻強制寵物登記以來，犬貓寵物登記數累計超過170萬隻，飼主人數近百萬人。依法飼主完成寵物登記後，如果飼主遷徙（死亡）或寵物轉讓、死亡等，均需辦理寵物登記異動，惟實務上飼主主動辦理相關異動意願很低，雖透過行政單位清查和加強執法，但飼主及寵物的追蹤管理日益複雜，也大幅增加基層人力負擔及行政成本。

此次寵物登記動態歸戶統計及地圖視覺化管理界面完成後，將有助於各縣市政府依轄內地理、城鄉特性、飼主及犬貓飼養情形，以數據分析及判斷，執行更精準有效的管理，藉以提高寵物登記、家犬絕育及狂犬病等疫苗注射的比率，以降低遊蕩犬貓來源和衝突風險。

農委會指出，自6月起內政部每月持續提供協助進行戶籍資料交換作業，歷經近半年整合，截至11月底，以戶役政系統戶籍資料已比對更新寵物登記飼主資料達112萬7001件以上，完成寵物登記61萬戶之歸戶作業。

而這次配合寵物登記動態歸戶工作所建置的地圖視覺化管理界面，在不涉及飼主個人資料權限及位置下，也開放一般民眾使用。有興趣的民眾可以上網至寵物登記管理資訊網寵物歸戶統計，並依行政區地圖比例尺大小不同，了解已完成登記的家犬貓分布。

(中時)