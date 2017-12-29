華航法航共用班號 台北－巴黎直飛即起開賣

2017年12月29日 12:33 中時 陳祐誠

中華航空今（29）日宣布與法國航空（Air France）聯手，自2018年4月16日起以共用班號方式，經營台北－巴黎直飛航線，每週飛航3班，即日起推出航線優惠，經濟艙來回18500元起（未稅），邀請旅客在春暖花開時節，展開一場浪漫花都之旅。

華航今年多次表態要爭取巴黎直飛，同屬天合聯盟（Sky Team）的法國航空12月初宣布明年將恢復停飛20年的台北－巴黎航線時，外界即猜想2公司將有合作，而華航在今日正式宣布，將與法航共用班號經營此條航線，每個航班包含商務艙、豪華經濟艙、經濟艙共約100個座位，提供華航旅客使用。。

華航表示，這是兩家公司首次合作共掛班號，擴大雙方航網布局，創造聯盟效益最大化。台北－巴黎CI-9237航班每週二、五、日飛航，10時25分自台北起飛，16時20分抵達巴黎；巴黎－台北CI-9238航班每週一、四、六飛航，13時35分自巴黎起飛，隔日08時15分抵達台北。

法國是全球年度觀光旅客人數最多的國家，每年約8500萬人，旅遊業對整體GDP的貢獻約有6.5％，其歷史悠久的飲食文化更是吸引觀光的一大誘因，讓各地饕客把法國奉為一定要朝聖的寶地。巴黎為首都，人文薈萃，是世界上重要的國際大都會之一，著名景點包括羅浮宮、凱旋門、聖母院等。

根據國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）資料調查，法國為台歐間往返運量前三大國家，2017年1至10月台歐間出入境市場，較去年同期增約23％，顯示歐洲市場前景穏定成長。

華航陸續引進10架777與14架A350新機，優化全球航網運能，並獨家直航德國法蘭克福與義大利羅馬，12月1日起直飛英國倫敦，同時強化與盟航關係，現與荷蘭航空、義大利航空、捷克航空、西班牙歐洲航空等天合聯盟成員共用班號，延伸至英國曼徹斯特、捷克布拉格、西班牙巴塞隆納、馬德里等地，此次合作夥伴再新增法國航空，揮軍歐洲市場再下一城。

(中時)