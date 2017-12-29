宋瑋莉參選基市長 謝立功邀公開辯論

國民黨基隆市長擬參選人謝立功今（29）日上午在研究室召開記者會表示，針對基隆議長宋瑋莉參選，他要求宋立即辭去市黨部主委，並邀請宋與另一外參選人介文汲一起進行公開辯論。（張穎齊攝）

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基隆議長兼國民黨基隆市黨部主委宋瑋莉28日宣布，投入國民黨基隆市長黨內初選，加上早已表態參選的前移民署長謝立功及前駐紐西蘭大使介文汲，藍軍形成3搶1局面。對此，謝立功於今（29）日上午召開記者會表示，將邀請宋、介2人公開辯論，並質疑宋是「球員兼裁判」，應立即辭去黨主委，不要有黑箱作業嫌疑。

宋瑋莉昨（28）日表示，為了與其他候選人公平競爭，以及避免外界不必要揣測，她將辭去市黨部主委一職，全心投入初選。對此，謝立功今日上午在研究室召開記者會，針對宋瑋莉宣布參選一事，他認為「不意外」，但呼籲宋要立即辭去黨主委，並請黨中央遴選出新主委，以公平進行黨內初選，而他自己也宣布辭去新住民工作委員會主委。

謝也質疑，如今黨中央尚未公告任何初選時程訊息，但宋先前卻說她和自己都已經完成登記，事實上連他都不知道初選登記日期，而宋昨日又說近期會去登記，前後說法不一，對此他嚴正要求，不要有黑箱作業。

謝表示，現在民進黨已確定基隆市長人選，但國民黨中央卻遲未發表相關訊息，關於初選登記時程，他都還不知道，要求黨中央加快初選程序，及早決定人選，且或許之後又會出現第4位或第5位人選，這都不一定。

「要求公開辯論！」謝立功說，他宣布邀請宋瑋莉及介文汲一同進行公開辯論，因為這並不是3個人之間的事，更不是要分裂，藉由辯論可以提振國民黨內低迷的士氣，並同時給現任市長林右昌壓力。並就目前基隆輕軌、路平、空汙及地方重要建設等問題發表，將3人對基隆的期望展現在市民面前。

最後，謝立功強調，黨內必須團結，在此邀請宋、介2人在初選前共擬選後團結重返執政宣言，無論最後誰勝出，都能團結以大局為優先，一同努力重返執政，為基隆貢獻一己之力。

(中時)

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