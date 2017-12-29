今年均溫攝氏24.4度 創史上最高紀錄

2017年12月29日 12:33 中時 廖德修

中央氣象局今天舉行年終記者會，分析今年台灣地區主要氣候特徵是春雨偏少、梅雨及颱風季雨量集中、夏秋季明顯高溫。全台年均溫約攝氏24.4度，很可能是氣象局自1947年建立完整觀測紀錄後、70年來最暖的一年。氣象局表示，年均溫是統計到27日，而這幾天並無明顯冷氣團來襲，因此創紀錄的機會很大。

氣象局預測，明年（2018年）第1季仍以受東北季風影響的天氣型態為主，北部及東部雨量正常至偏少，中南部雨量偏少，在全球暖化的趨勢下，氣溫則為正常略為偏暖。

氣象局又說，全球反聖嬰現象正逐漸發展中，惟強度可能偏弱，但仍有增強東北季風的機會，進而減緩台灣地區下一季的暖化趨勢，亦可能使地處背風面的中南部雨量減少。氣象局檢視自身與各國數值模式預報，研判明年1至3月各地平均氣溫仍以略為偏暖的機率較大，雨量則可能偏少。

雖然入冬之後尚無寒流，但氣象局提醒民眾，每年1、2月仍是一年中最冷的時候，即使氣候偏暖仍有低溫出現的機會，需要適時做好禦寒措施。而在冷氣團或寒流影響期間，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒。

此外，在梅雨期來臨前中南部地區仍是枯水期，目前竹苗已實施第一階段限水，台南水情也稍微吃緊，民眾應注意節約用水。空汙方面，冬季大氣穩定，且常有境外污染源移入，易造成空氣品質不佳，細懸浮微粒（PM2.5）濃度偏高，敏感族群外出需注意採取防護措施。

(中時)