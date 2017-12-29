「群交趴」參戰男現身： 雙方都是合意性交、人生無遺憾

2017年12月29日 12:29 中時電子報 張國欽

台北市一知名攝影找6女7男辦「群交趴」，po出情色照炫耀引後，驚動地檢署介入偵辦，此事件仍在延燒中。一名參戰過「群交趴」A男，首度現身接受媒體訪問談「群交趴」。

《FHM男人幫國際中文版》報導，這名參加過4次該攝影師籌畫「群交趴」的A男，今年34歲，他透露，報名時必須先傳自己的「生殖器」照片給女主角以及攝影師審核，只要女主角OK就入選，到了現場還要繳交名片、身分證給該攝影師。

談到「群交趴」實戰，A男表示，他參加的那幾場都是7到8人，女生都只有2人，有次1女確定參戰、另1女想玩但又害怕，不過最後「都會被處理」，不過他強調：「雙方都是合意性交、過程很愉快。」

A男表示，女主角們個個「漂亮、身材好、年輕」，尤其最後一場女生才18歲，「說實在的，我都可以當他老爸了」他說。他也透露參加的男性「看起來都人模人樣、白白淨淨，一副『超級有道德』的樣子。」

A男回憶：「現場就是A片的場景啊！」，他與女主角正在「男下女上」時，女主角也正幫另外一位男性進行「口愛」，讓他有一種「天啊！我在幹嘛啊！」的感覺，但他談到性愛這回事，本來就有自主權，你們覺得髒，直言參加過群交趴「人生至此無遺憾」。

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(中時電子報)