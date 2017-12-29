余光中告別式 馬英九及兩岸文人上千人齊聚送別

2017年12月29日 12:51 中時 呂素麗

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，前總統馬英九偕夫人周美青到場參加，周美青（右）向余夫人范我存致意。（國立中山大學提供）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，兩岸文人等上千人到場送別，前總統馬英九夫婦（右起）前副總統吳敦義出席參加。（國立中山大學提供）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，兩岸文人等上千人到場送別，家屬致謝。（國立中山大學提供）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，兩岸文人等上千人到場送別，高雄市副市長史哲代表市府悼祭。（國立中山大學提供）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，兩岸文人等上千人到場送別，國立中山大學校長鄭英耀率中山人向余教授行送別禮。（國立中山大學提供）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，兩岸文人等上千人到場送別，中華民國筆會會長黃碧端等人向余光中獻花致意。（國立中山大學提供）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，兩岸文人等上千人到場送別。（呂素麗攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，會場充滿濃濃文學味。（呂素麗攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，會場充滿濃濃文學味。（呂素麗攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，前總統馬英九與夫人周美青參加公祭後離去。（呂素麗攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，海內外兩岸文化界人士、親友、學生近千人齊聚送別，前總統馬英九偕夫人周美青、國民黨主席吳敦義也到場悼念；由現代詩人羅青等多位文人緬懷余老的文學風範，會場充滿濃濃溫馨文學氣氛。

國立中山大學外國語文系榮譽教授退休的余光中，於12月14日病逝，享壽90歲，家屬29日為他舉辦告別式，上午8點30分家祭，結縭61年的余妻范我存及4名女兒余珊珊、余幼珊、余佩珊、余季珊等家屬，以基督教的儀式進行，女兒並以「奇異恩典」歌聲為爸爸送別，期盼與爸爸「天家再見！」，令人動容。

告別式會場入口高掛詩人羅青所悼念的「筆勢長虹奇思妙句驚艷天下．為人痛快處世沉著淡定」輓聯，羅青敘述余光中生平，說，回顧文學百年，余光中是鳳毛麟角，海峽兩岸同聚一堂追憶余光中，於公於私，他應了無遺憾，「這場聚會是場喜喪」；他說，余光中的美德是不吝讚美別人，他的名字翻成白話就是「我來世上發揚光大文化中國」。

國立中山大學校長鄭英耀感謝余光中一路陪中山大學成長，吸引無數學子前來，1999年卸下教職，仍當榮譽講座教授，繼續陪伴學子，中山人都喜歡尊稱他「余老」，他像中山的「

土地公」。

中山大學文學院也在學校為永遠的余老師發起「餘光片語，詩海迴響」校園追思，在師生常聚的菩提樹廣場掛上追思木牘，讓眾人寫下對詩人的思念。

中華民國筆會會長黃碧端回憶余光中定居高雄32年，高雄市花「木棉花」就是余老選的，黃碧端說，余光中喜愛木棉花，說它是「英雄花」，當時高雄看不到木棉花，後來才在高雄女中找到一棵，而定為高雄市花，余老也為此寫下「讓春天從高雄出發」。

政大教授陳芳明則追憶與余光中數十年的交情，他說，自己是歷史系學生，現在卻在中文系教書，這個轉折就是因1967年認識余老師，往後他的學術道路與文學信仰都與余老師有關

。

前總統馬英九偕妻子周美青在余光中逝世後，日前已先行前來祭拜，今天告別式，馬英九夫妻二度前來，與前副總統吳敦義由國民黨高雄市黨部主委韓國瑜陪同，於上午9點25分抵達會場，向余師母及家屬致意，因公祭時間拖延約1小時，吳敦義因另有行程，停留約40分鐘後，未等到公祭就先行離去。

馬英九夫婦則全程參與，公祭後才離開，表情肅穆，未發一語。

高雄市政府由副市長史哲代表悼祭，市長陳菊則送花藍致意，文化部由次長丁曉菁代表出席悼念，但未見總統蔡英文及文化部長送輓聯或花藍。

余光中本籍福建泉州永春，民國17年10月21日出生於南京，是兩岸三地知名作家，作品包括詩作、散文、評論等，他先後在港台兩地任教，桃李滿天下，曾任國立中山大學文學院院長、外文系系主任，在中山任教32年，為高雄、中山寫了許多詩作；余光中遺體火化後，安奉在高雄內門區龍巖生命園區。

(中時)