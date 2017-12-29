阿聯酋航空掌生殺大權！ 世上最大客機A380面臨停產危機

2017年12月29日 12:49 中時電子報 蔡萱

就在曾經風光一時的世界上最大載客量飛機 ─ 空中巴士的A380誕生10周年之際，卻傳出A380恐怕臨著停產的命運。消息人士透露，近來空中巴士正在緊急研擬計畫，若是未能在近期與A380最主要的客戶阿聯酋航空達成採購新機的協議，就將啟動A380的停產程序。

據《路透》報導，3名消息人士指出A380製造商空中巴士與阿聯酋航空於上月舉行的杜拜航空展期間，在採購36架A380新機、約 160 億美元的合約談判破裂。雖然談判如今再次展開，但雙方達成共識的機會仍很低。消息人士也稱，空中巴士若是失去這次阿聯酋航空的訂單，就會開始A380停產的程序。另一位供應商也稱，由於需求疲弱，空巴有這樣的計畫很合理。

A380是空中巴士首架由機頭至機尾都是雙層設計的飛機，最高載客量超過800名，打破了波音747系列約30年以來最高載客量客機的紀錄。A380於2005年試飛引發了廣大的關注，全球不少機場為了讓這架「巨無霸」開啟航線，也因此更改或添置機場的設備。

從2007年開始投入服務的A380，最大買家就是中東的阿聯酋航空，該航空至今訂購了142架，約佔所有訂單總量的40%，日前阿聯酋航空也才剛迎來自己的第100架A380客機。

A380是空中巴士挑戰對手波音同樣配備4具引擎的747系列的大客機。原本空巴預估隨著全球乘客數量的增加，各國必須解決因航班激增而造成跑道擁擠的問題。而使用大飛機來串聯主要的航空樞紐，再通過中小型飛機轉機來分流，看似是最佳解決方案，不過近年來乘客在經濟條件許可的前提下，大多更願意選擇方便的直航，而非耗時耗力的轉機，也讓A380的銷量不如預期。

再加上除了售價高昂之外，A380的四具引擎的耗油量也拉高了營運成本。大部分航空公司為了降低營運成本及提高效益，成本低且更容易載滿乘客的雙引擎客機，成為了最好的選擇。波音747也在近期逐漸退役，美國國內航空公司最後一班波音747航班也在20日完成載客任務。

空中巴士過去為A380研發計畫耗資達110億歐元，但銷售狀況卻遠遠無法達到預期。空巴的CFO韋赫姆(Harald Wilhelm)也曾公開表示，A380恐怕要到2018年才有辦法回收成本。不過雖然A380遇到了停產危機，但距離A380完全「斷貨」可能還有很長一段時間，光是空巴目前已經拿到的A380訂單，至少還可以繼續維持十年的生產。

(中時電子報)