第一位當上總統的世足先生 維阿究竟有什麼能耐？

2017年12月29日 12:58 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

維阿在1995年除了贏得世界足球先生，也獲得歐洲金球獎肯定。（美聯社資料照）

1995年「世界足球先生」維阿（George Weah）當選新任賴比瑞亞總統，其實16年前維阿出錢出力、領導賴國足球隊力拚世界盃門票的事蹟，早已令人津津樂道，但更重要的是他能賞識不同立場的對手，或許是領導國家更關鍵的特質。

賴比瑞亞足球國家隊綽號「孤獨之星」，他們從未打入過世界盃，最接近的一次則是2002韓日世足賽，當時他們在非洲區資格賽首戰客場不敵蘇丹後，對奈及利亞、迦納、獅子山、蘇丹拿下4連勝，終於贏來作客奈及利亞的關鍵一役。

維阿是那支孤星軍團無可取代的領袖，不只是他在場上的球技，賴國財政拮据，是維阿自掏腰包搞定機票和球員的津貼，國家隊才能踢完該屆資格賽。2001年5月他們出征奈國的哈科特港，若能打下「非洲雄鷹」，賴國幾乎就能鎖定隊史首張世足門票。

但既生瑜、何生亮，是役奈國硬是冒出了個新秀後衛約伯（Joseph Yobo），成功的死守維阿。甚至也因為兩人激烈的身體衝撞，維阿還曾對約伯動怒出腳，最終賴比瑞亞以0比2落敗。

「這是場男人的對抗，」維阿賽後簡短解釋他的動作，「他踢了我，所以我也踢他。」

令人意外的是，維阿後來竟到奈隊的下榻旅館拜訪約伯，稱讚他的好表現還給予鼓勵，讓當時年僅20歲的約伯驚訝地說：「我完全沒想到在比賽那樣的衝突後，他竟會親自來訪，那真的展現出一個大人物的風範，我對他的尊敬立刻升高了。」

維阿從傳奇足球員轉型為國家領導人，擁有不問立場、知人善任的領導特質，圖為他這次競選總統的造勢場合。（路透資料照）

幾年後，另一個奈及利亞人也因為維阿的賞識而出頭，當這位賴國傳奇球星要從AC米蘭轉會到切爾西時，他堅持年輕的奈國經紀人希圖（John Shittu）必須參與其中。希圖後來說，他跟維阿當時根本不熟，卻永遠感激維阿的知人善任。希圖後來成為歐洲的知名經紀人，約伯就是他的客戶。

要踢好比賽，你也許只要顧好自己和隊友；要當一個國家領導人，卻得要包容甚至任用立場、意見相左的人。約伯、希圖都不是賴比瑞亞人，嚴格來說，約伯甚至是害維阿無法一圓世足夢想的障礙，但他不以為意、為所當為。這一點，讓人期待維阿不只是優秀運動員，也會是出色的政治領袖。

(中時電子報)