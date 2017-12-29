漁業署朝令夕改欺負漁民？小琉球30漁民向署長陳情求助

小琉球漁民29日向漁業署長陳添壽（左一）陳情求助。（謝佳潾攝）

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小琉球漁民29日向漁業署長陳添壽（左二）陳情求助。（謝佳潾攝）
琉球區漁會總幹事蔡寶興（右二）29日帶漁民向漁業署長陳添壽（右一）陳情求助。（謝佳潾攝）

2年前航港局收回CT2漁船管理權，重新丈量後發現許多漁船的噸數有誤，漁業署為體恤漁民，去年同意20噸以上的漁船以CT3模式列管，雖然「漁船身分證」還是CT2，但可享有200海浬外的作業權，不料近期琉球船長申請明年的遠洋作業許可證時，竟遭退回，29日30名漁民不滿朝令夕改被耍著玩，特地向南下東港參加高屏地區漁會聯誼會的漁業署長陳添壽陳情求助。

琉球區漁會總幹事蔡寶興說，遠洋漁業作業許可證一年一發，去年漁民依照漁業署的各項規定成功申請到，不料今年要申請明年的許可證卻被退回，漁民真的不能接受為何一樣的東西會有兩套標準，況今年的許可證到期日是12月31日，現在「軍福興號」漁船還在外海，若許可證再拿不到、漁船又趕不回來，船東加船長最高要挨罰600萬還要吊銷漁業執照及船員證，這根本就是欺負漁民。

「軍福興號」船東陳福金說，他有依漁業署的要求遵守遠洋漁船作業規範，不僅加裝船位回報器、進行漁獲回報、卸魚預告、卸魚聲明、填寫漁獲日誌、配置幹部船員等，且在作業期間無任何違規，他不懂為何去年拿得到今年無法，若真的因此被開罰，這公平嗎？

陳添壽說，他會站在漁民立場、並在不破壞漁業永續大局的情況下，給予漁民最大的幫忙，會將漁民的陳情事項向上呈報。

(中時)

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