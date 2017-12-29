2017年12月29日 13:22 中時 林宏聰

導覽人員介紹衛武營音樂廳內的亞洲最大管風琴。（林宏聰攝）

導覽人員翻轉反射木板，展現不同的音響效果。（林宏聰攝）

衛武營國家藝術文化中心預計明年10月開幕，目前正進行細部調教、測試工作，營運推動小組配合文化部體驗教育計畫，與高市教育局合作，29日首度邀請20位國中小音樂班學生，參觀全台唯一葡萄園式座席音樂廳，親身感受頭頂反響板升降對聲音造成的變化，小朋友們聽得入迷，直說很期待明年正式開幕，要和爸媽一起來欣賞國際級演出。

衛武營啟用前開放參觀，葡萄園式音樂廳長這樣

衛武營準藝術總監簡文彬說，他小時候讀音樂班時，台北兩廳院已開幕，走進音樂廳，所有設備就是完全設置好的樣子，這次利用衛武營工程收尾機會，將表演廳、音樂廳幕後運作方式，完整呈現在小朋友面前。

來自高雄市信義國小、鹽埕國小、鳳山國小等10間國中、小學習音樂的學童，受邀成為首批參加衛武營導覽的貴賓，在專業導覽員解說下，他們走進擁有2000席座位、全台唯一葡萄園式音樂廳，親眼觀察9085支音管組合成的亞洲最大管風琴，主辦單位並邀請3位老師現場演奏德弗札克的《弦樂三重奏》，透過可升降式反響板離地17.8公尺、14公尺、9公尺變化，感受不同的樂器聲響效果。

衛武營啟用前開放參觀，葡萄園式音樂廳長這樣

鹽埕國小五年四班學生楊勝凱說，衛武營音樂廳、表演廳設備很好，令他印象深刻，尤其整個衛武營藝文中心建築外觀就像一條魚，很注重生態意識；陽明國中弦樂團成員、三年級學生陳芊涵則說，她買票看過很多表演，衛武營音樂廳的回音與其他場館相當不同，而且擁有超大管風琴，她非常期待正式開幕，很想趕快來衛武營聆聽正式演出。

文化部政務次長楊子葆說，所謂「文化教育體驗」，最重要的概念是「切身」，孩子們必須親眼見證、親耳聆聽，才能體會音樂在不同空間、不同設備條件下的不同效果，恰逢衛武營正在進行場館設備調教、測試、修正，整個過程是絕佳的文化體驗素材，全國也只有高雄衛武營能提供如此難得的學習機會。

衛武營預計2018年10月落成啟用，國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，衛武營將是亞洲非常頂尖的藝文場館，未來規畫的優質節目，可望慢慢將人帶進來，他對此表示樂觀，但也強調藝文消費人口培養非一蹴可及，確實需要花點時間。

衛武營營推小組表示，正式開幕前，還會持續舉辦音樂廳、表演廳導覽活動，將視這次小朋友們參觀後的反應，修正導覽內容，預計明年3月起陸續開放團體預約，主要以學校為單位，並希望是音樂相關科系、音樂班學生來參觀。

(中時)