保住烏紗帽 李應元：空汙是全民作戰

環保署長李應元曾宣示今年空汙要減少兩成，如今已提前達標。（圖／環保署提供）

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環保署長李應元在「環境物聯網的改變與機會（C&C）成果發表暨研討會」表示，至昨天為止，今年PM2.5紅害站日數總計470次，今年預定目標是798次以下（比2015年的997次降2成），還有328次的空間，即使最後3天全國76個測站都紅害，也只有228次，因此已確定提前達標，不用請辭負責。

李應元說，之前宣示空汙不減兩成便辭官負起政治責任，只是要強調環保署有策略、有預算、有決心、立即行動。目前整治空汙已成了全民作戰，還會再繼續努力。很感謝交通部航港局協助，目前輪船進港到離岸20浬便減速至12節，並改用含硫量低的燃油，以及使用岸電設施，都有助於解決港區空氣35%的汙染。

環保署空保處長蔡鴻德說，其實空氣品質正逐年變好，從科學數據來看確實如此，如二行程機車今年已報廢43萬輛、柴油大貨車7000輛，加上台電隨時配合降載，都對改善中南部空汙很有幫助。

監資處長張順欽則說，初步統計今年1月1日至12月15日空氣品質監測成果，除臭氧外，其餘主要空氣污染物濃度呈下降趨勢。臭氧AQI大於100的時數下降、臭氧八小時AQI大於150的站日數下降、但臭氧八小時AQI>100在部分空品區站日數上升。

張順欽又說，細懸浮微粒（PM2.5））AQI大於100及大於150日數均下降，懸浮微粒（PM10）AQI大於100僅有雲嘉南及高屏地區超標站日數上升，其他空品區為下降。且因今年中南部地區降雨量及降雨天數均顯著下降，加上部分地區午間高風速時加劇河川揚塵發生機率及強度，使得懸浮微粒濃度上升。

對於臭氧8小時AQI大於100超標日數上升，環保署分析，汙染減量時，會因大氣中化學及物理機制造成衍生性汙染消長情形所致，長期來看環保署已持續推動多項策略，將從工業及交通進行汙染減量。

(中時)

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