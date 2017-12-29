雙十國中60校慶 林佳龍替4棟新校舍命名

雙十國中舉辦60週年校慶，林佳龍為即將落成的新校舍命名「春詠樓」、「夏韻樓」、「秋籟樓」、「冬樂樓」並祝福學生春夏秋冬四季讀書樂。（張妍溱攝）

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校方表揚傑出校友共20餘位，皆在各行各業表現卓越校友。（張妍溱攝）

台中巿立雙十國中29日舉辦60週年校慶活動，迎接新的一年，在熱鬧的氣氛與祝福聲中「老舊校舍補強與新建工程」將預計2018年初將完工落成。市長林佳龍與地方人士齊祝賀，為新校舍命名「春詠樓」、「夏韻樓」、「秋籟樓」、「冬樂樓」並祝福學生春夏秋冬四季讀書樂，快樂上學、認真學習。

「十年樹木，百年樹人」林佳龍表示，教育如同「打地基」逐步建立，需要10年以上才能看見成果。近3年來，市府已投入將近4億元經費，進行至善樓老舊教室補強、老舊校舍整建，並新建活動中心、非營利幼兒園及活化校園增設綠能停車場等工程，讓學生有更優質的學習環境，提升競爭力。

雙十國中校長林百脩指出，今年校慶對雙十國中來說具重要意義，全校師生除了歡慶雙十國中走過風華一甲子，在體育教育上有傑出表現，女排曾連續4學年度獲得全國甲級排球聯賽國中女子組冠軍，如今興建4棟新校舍，將繼續走向百年再創教育另一高峰。

雙十國中原名為「台中市第二中學」1957年創校迄今已屆滿一甲子，創下全台第一所國中音樂班，為辦學亮點；今年校慶有創意運動大會、園遊會，展現學生青春活力。迎接台中市主辦2019東亞青年運動會，此次校慶活動中設置「2019東亞青少年運動會體驗區」，共計設置6大體驗區，為東亞青年運動會熱身加溫。

(中時)

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