波音接連遭打臉 併購巴西航太計畫恐告吹

2017年12月29日 13:25 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，先前高調宣布想併購區域客機大廠巴西航太（Embraer）的波音（Boeing），接連遭到巴西政府高層打臉，繼巴西總統泰梅爾（Michael Temer）表態，反對出賣多數股份後；國防部長鍾曼（Raul Jungmann）今天指出，巴西航太擁有許多國家戰略利益的項目，如巴西航空控制系統、核潛艇項目的多用途反應爐，是集技術、創新和知識的寶山，沒有國家會願意拱手讓人。也讓波音的如意算盤，恐怕就此告吹。

巴西航太集團官方介紹影片。

成立於1969年、擁有世界支線客機市占率45%的巴西航太，總部位於聖若澤-杜斯坎普斯（São José dos Campos），旗下最暢銷的商用客機分為兩大類：ERJ-145噴氣系列及Embraer-170系列，由於受到海外多國歡迎，巴西航太在在巴西、中國大陸、法國、葡萄牙、新加坡和美國等地都設有分處，並在大陸與中航工業合資成立公司。和其他廠商一樣，巴西航太亦生產公務機與軍用飛機，包含能載13人的萊格賽600（Embraer Legacy 600）與能載運21公噸的KC-390運輸機（Embraer KC-390）。

前身為國營企業的巴西航太，自1994年民營化以來，巴西政府仍持有關鍵的股權，有權決定和否決公司的重要決策。波音在取得美國商務部背書，對加拿大勁敵龐巴迪（Bombardier）祭出300%懲罰性關稅的動作，隨即釋出要併購巴西航太的訊息，被外界視為「聯合次要敵人、打擊主要敵人」的作法；但事實上，龐巴迪也非省油的燈，早就與波音的敵手空中巴士（Airbus）結為戰略聯盟，讓航空業在2017年年尾顯得愈發熱鬧。

(中時電子報)