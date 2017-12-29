華航聯手法航 台北直飛巴黎 促銷價2萬元有找

華航法國航線機票開賣。（張佩芬攝）

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中華航空宣布與法國航空(Air France)攜手，自2018年4月16日起以共用班號方式經營台北法國巴黎直飛航線，每周飛航3班。該航線由法航執飛，每個航班包含商務艙、豪華經濟艙、經濟艙共約100個座位提供華航旅客使用。華航官網即日起推出航線優惠，台北-巴黎經濟艙來回未稅價1.85萬元起，邀請旅客在春暖花開時節，展開一場浪漫花都之旅。

華航與法航皆為天合聯盟(Sky Team)成員，首次合作共掛班號，擴大雙方航網布局，創造聯盟效益最大化。華航台北-巴黎CI-9237航班每周二、五、日飛航，10：25自台北起飛，16：20抵達巴黎；巴黎-台北CI-9238航班每周一、四、六飛航，13：35自巴黎起飛，隔日08：15抵達台北。

法國是全球年度觀光旅客人數最多的國家，年間約8500萬人，旅遊業對整體GDP的貢獻約有6.5%，其歷史悠久的飲食文化更是吸引觀光的一大誘因，讓各地饕客把法國奉為一定要朝聖的寶地。

巴黎為首都，人文薈萃，是世界上重要的國際大都會之一，著名景點包括羅浮宮、凱旋門、聖母院等。根據國際航空運輸協會(International Air Transport Association，IATA)資料調查，法國為臺歐間往返運量前三大國家，2017年1至10月台歐間出入境市場較去年同期增約23%，顯示歐洲市場前景穏定成長。

華航陸續引進10架777與14架A350新機，優化全球航網運能，獨家直航德國法蘭克福與義大利羅馬，並於12月1日起直飛英國倫敦；另同步強化與盟航關係，現與荷蘭航空、義大利航空、捷克航空、西班牙歐洲航空等天合聯盟成員共用班號，延伸至英國曼徹斯特、捷克布拉格、西班牙巴塞隆納、馬德里等地，提供旅客更彈性便捷的航網服務，此次新增法國航空合作夥伴，共同經營台歐間聯營航班，揮軍歐洲空運市場再下一城。

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