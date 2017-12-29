廣州手信街揭幕 過百種工藝品、非遺文化齊亮相

2017年12月29日 13:43 旺報 黃冠智

28日，由市城投集團下屬公司與廣州老字型大小協會、廣州非遺文化中心聯手合作打造的廣州手信（又可稱伴手禮）街正式開幕。廣州手信街坐落於廣州流花展貿中心7號館，將連袂十餘家廣州老字型大小品牌，「三雕一彩一繡」等上百種廣州非遺文化及工藝品齊亮相。

廣州手信街相關人員說：「臨近年尾迎接新年，廣州手信街的揭幕，在時間概念上易觸景生情，在情感範疇上也易喚起許多人記憶中的老廣州味道，更為新新人類搭建一座時尚購物的橋樑，提供一個一站式手信消費平台。」

雖然羊城素有「食在廣州」的美稱，但卻不是僅有傳統粵式點心、早茶備受矚目，許多文化產品、工藝品也讓人讚不絕口。除了滄州棧、陳李濟、陶陶居、港三園、鷹金錢等老字號的即食廣式肉脯、傳統廣式臘味、道地餅食，及消暑解渴的涼茶等上百種手信，也在此亮相。

廣州手信街與美食街、土特產購物街不同，它打破固化思維，將靜態作品動態化，將傳統文化、工藝品用現代科技呈現。

而店內設的廣州非遺文化傳承、展示傳播中心，將展出融合骨雕、玉雕、木雕、核雕、廣彩等諸多廣州非遺文化項目、工藝品。此外，各項非遺文化也將常駐廣州手信流花旗艦店，定期邀請非遺大師與民眾交流，進行培訓班。

值得期待的是，屆時民眾不僅能免費欣賞非遺大師習廣繡、畫廣彩、手繪宮燈、雕刻骨雕、製作玉雕等藝術，還可參加妙趣橫生的文化互動體驗環節，及拜師學藝。

(旺報)