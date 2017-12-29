25所國私立高中改隸 武陵校長林清波：盼少一點政治干涉

2017年12月29日 14:13 中時 甘嘉雯

國私立高中校長對於改隸，又怕又期待。（甘嘉雯攝）

武陵高中校長林清波（右）代表致詞時，希望未來的主管單位即市府，希望少一點政治干涉。（甘嘉雯攝）

國立武陵高中校門已改成桃園市立武陵高中。（甘嘉雯攝）

教育部核定桃園市2018年元旦起接管桃園市轄內25所國、私立高級中等學校及特教學校，29日在教育部長潘文忠、桃園市長鄭文燦等人見證下，共同見證8所國立高中職及1所特教學校改隸，以及16所私立高中職督導權移轉，鄭文燦保證資源經費都不會改變。

為因應國立高中改隸桃園市政府及十二年國教新課綱政策推動，原市立高中仍持續辦理「桃園市市立高中亮點躍升計畫」，以挹注社區型高中資源，並將針對桃園區及中壢區之學校規劃訂定「桃園市頂尖高中計畫」等相關計畫，以協助學校優質發展，另輔導私立高中職發展相關計畫及獎補助亦會併同考量。

對於改隸市立高中，武陵高中校長林清波在致詞時，以「含著眼淚，帶著微笑」虛心又謙卑的接受，他對著教育部長潘文忠唱鳳飛飛的「祝你幸福」，嫁出去女兒潑出去的水，未來婆家會如何對待，教育部也只能祝福，而對於鄭市長承諾，希望一定要做到「經費更充實，編制不打折，學校要更新，政治干涉少一點」對鄭市長唱「甲你攬牢牢」，而未來市立高中面對的是桃園市的民代，則用「好好愛我」，三首歌唱完獲得在場校長及師生歡呼。

林清波說，這些話該說就要說，他沒什麼好顧慮，潘文忠也表示，他能夠體諒。

(中時)