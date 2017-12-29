拿錯誤筆錄定魏應充的罪？ 律師：荒唐！

2017年12月29日 14:10 中時電子報 綜合報導

「如果不是魏應充，那是誰？」頂新越南油案二審今（29）日進行最後一次的審理庭，頂新律師在檢察官論告後表示，二審檢察官至今仍停留在偵查階段對魏應充犯罪的假設，不僅未拿出任何證據證明，甚至拿一份記載錯誤的偵訊筆錄，來指摘魏應充下達採購指示，律師痛陳，檢察官無視這三年來，從一審到二審程序中所有客觀證據顯示油源合格、油品安全、採購過程守法等客觀事實，執意控訴，「何其荒唐！」。

頂新律師表示，原審時曾勘驗被告、前頂新製油總經理常梅峯的偵訊光碟，發現記載長達40分鐘偵訊內容的筆錄憑空消失，甚至一段約128字、常梅峯強調魏應充因為無法掌握價格而不會指示採購的原文，被濃縮成「老闆魏應充通常對採購下指示」等13字意義完全相反的文字。原審合議庭詢問檢察官對此勘驗結果有何意見表示，檢察官卻輕描淡寫地說「就是記錯了」。律師嚴正表示，記載錯誤的筆錄卻被檢察官拿來作為指控證據，且檢察官選擇性記載對被告不利之證詞，刻意隱匿對被告有利的內容，且不提出已經製作的筆錄，檢察官種種行為都違反對被告有利不利一律注意的規定，「嚴重侵犯人權」。

此外，律師也表示，檢察官18天旋風式起訴是在特定社會氛圍下、毫無證據支持的草率起訴。律師提出原審法院曾裁定命檢察官補正起訴證據的諭知，但彰化地檢卻沒有依法院要求補充證據，直至二審結辯的現在，也仍然提不出任何犯罪證據。律師痛陳「一個人即使富可敵國，也擋不住國家機器的追殺」，整份檢察官論告書只提到魏應充和陳茂嘉兩個人的名字，律師問「起訴不是說這六個被告是故意犯、有犯意聯絡嗎？」但檢察官直到論告還說不出如何的犯意聯絡，明顯就只是拉著被告中有去過越南的前總經理陳茂嘉，來建構魏應充犯罪的說法。

律師強調，魏應充重視品質的堅持，從歷次會議紀錄中就能看得出來，且他慈悲行善也不是一天兩天的事，即使到入監執行，還不忘交代律師代為前往他長期關懷的彰化慈生仁愛院、去探望院生，「他不需要演給我看，他就是這樣慈悲的人」，對於外界指控魏家只用外國高級橄欖油，律師也提出魏家案發前、直到案發後仍持續購買自家油品的憑證，並表示魏應充的兄長喜歡吃炸肉圓，也都是拿頂新製油的豬油去炸，「如果這個油有害，他會拿來給家人吃嗎？」律師更當庭呈現魏應充親筆寫下的「俯仰無愧，爭取清白」八字書法，請合議庭依照證據審判、還給所有被告一個清白。

(中時電子報)