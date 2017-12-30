《Dr.說》精索靜脈曲張手術 改善男子下腹疼痛問題

2017年12月30日 10:00 中時電子報 亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任 邱鴻傑

精索靜脈曲張手術，讓手術過程更安全，也大幅提升準確度。(亞洲大學附屬醫院提供)

一名30多歲的上班族長時間坐辦公室，日前突然感到下腹疼痛不已，根本無法專心工作，到門診檢查後發現陰囊充滿腫脹扭曲的血管，猶如蛋蛋「裝滿蟲蟲」，導致陰囊腫脹、疼痛，平時我們藉由一般顯微鏡將腫脹的靜脈血管結紮，這次透過循血綠ICG執行雙側精索靜脈曲張手術，不但讓手術過程更安全，也大幅提升準確度。

精索靜脈曲張好發於年輕男性，因陰囊內的血管缺乏瓣膜，或瓣膜失去功效，就會使血液累積於陰囊內的靜脈，加上回流不順，導致靜脈出現彎曲、擴張的情形，陰囊外浮現如蟲狀的血管分佈，患者大多於午後出現下腹部疼痛，若是置之不理，嚴重時更可能導致睪丸萎縮、不孕等問題，此時就必須透過手術治療。

以往我們執行精索靜脈曲張手術時，會從鼠蹊下藉助顯微鏡，定位靜脈曲張處，再施行手術，其實相較傳統的精索靜脈結紮手術，此方法已能降低術後併發症及復發率，患者術後疼痛指數也會大幅減輕，但若更進一步透過循血綠ICG輔助，經由「術中螢光顯影技術」，可精準呈現動脈血流流向分佈，避免傷害睪丸動脈，讓醫師在術中做出更精確的判斷。

循血綠ICG為無毒的螢光染劑，將其注射在周邊靜脈，經過心臟打出來，再流入睪丸動脈使其顯影，整個過程約1至2分鐘，醫師可透過螢光顯影的情形，精確判斷睪丸動脈血液循環狀況，更能提升手術效率，避免傷害睪丸動脈血流供應，也能避免睪丸萎縮及術後陰囊水腫，讓患者能儘速恢復。

提醒民眾，若男性發現陰囊出現異狀，及下腹反覆出現下墜感，輕者大多可先以藥物治療追蹤，若疼痛程度嚴重影響生活，或出現睪丸大小不一、不孕的症狀，就會建議手術治療，才能徹底改善。

(中時電子報)