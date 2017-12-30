《Dr.說》精索靜脈曲張手術 改善男子下腹疼痛問題

年輕男子如遇下腹疼痛，需盡快就醫。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
亞洲大學附屬醫院男性性功能中心主任 邱鴻傑
精索靜脈曲張手術，讓手術過程更安全，也大幅提升準確度。(亞洲大學附屬醫院提供)

一名30多歲的上班族長時間坐辦公室，日前突然感到下腹疼痛不已，根本無法專心工作，到門診檢查後發現陰囊充滿腫脹扭曲的血管，猶如蛋蛋「裝滿蟲蟲」，導致陰囊腫脹、疼痛，平時我們藉由一般顯微鏡將腫脹的靜脈血管結紮，這次透過循血綠ICG執行雙側精索靜脈曲張手術，不但讓手術過程更安全，也大幅提升準確度。

精索靜脈曲張好發於年輕男性，因陰囊內的血管缺乏瓣膜，或瓣膜失去功效，就會使血液累積於陰囊內的靜脈，加上回流不順，導致靜脈出現彎曲、擴張的情形，陰囊外浮現如蟲狀的血管分佈，患者大多於午後出現下腹部疼痛，若是置之不理，嚴重時更可能導致睪丸萎縮、不孕等問題，此時就必須透過手術治療。

以往我們執行精索靜脈曲張手術時，會從鼠蹊下藉助顯微鏡，定位靜脈曲張處，再施行手術，其實相較傳統的精索靜脈結紮手術，此方法已能降低術後併發症及復發率，患者術後疼痛指數也會大幅減輕，但若更進一步透過循血綠ICG輔助，經由「術中螢光顯影技術」，可精準呈現動脈血流流向分佈，避免傷害睪丸動脈，讓醫師在術中做出更精確的判斷。

循血綠ICG為無毒的螢光染劑，將其注射在周邊靜脈，經過心臟打出來，再流入睪丸動脈使其顯影，整個過程約1至2分鐘，醫師可透過螢光顯影的情形，精確判斷睪丸動脈血液循環狀況，更能提升手術效率，避免傷害睪丸動脈血流供應，也能避免睪丸萎縮及術後陰囊水腫，讓患者能儘速恢復。

提醒民眾，若男性發現陰囊出現異狀，及下腹反覆出現下墜感，輕者大多可先以藥物治療追蹤，若疼痛程度嚴重影響生活，或出現睪丸大小不一、不孕的症狀，就會建議手術治療，才能徹底改善。

(中時電子報)

長期受偏頭痛所苦嗎？元兇就藏在… 保養血管…沒想到中醫師吳明珠天…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。