魔鬼身材女大生醉後求愛 男大生上了後悔…

2017年12月30日 00:01 中時電子報 張國欽

一名有魔鬼身材、天使臉蛋的女大生，2014年11月與一群朋友喝酒打牌，喝醉喝後闖進某國立大學一名謝姓男大生房間，先是露出右肩的刺青給對方看，接著又要看他的小GG，男大生見女大生貌美又主動，兩人便發生性關係，不料女大生酒醒後卻對他提告性侵。

《ETtoday》報導，謝男2014年透過死黨葉男介紹，認識這名美麗女大生小美（化名），雙方常一起去KTV唱歌、四處遊玩，同年11月底一起前往葉男租屋處喝酒、打麻將聊天，謝男玩到一半太累，就借了一個房間休息，結果小美就敲門進房主動露香肩，進而發生性關係。

小美隔天酒醒後，發現有人趁醉硬上她，因此請葉男幫忙調查當天有誰和她發生性關係，後查出除了謝男，還有一位王姓男大生隨後也進了房間，女大生聽了相當生氣，決定向謝、王2人提出性侵告訴。

謝男偵訊時表示，當天他玩累了就向葉男借房間休息，睡到一半詩詩就敲進房，進房後還主動露出後右肩的刺青給他看，接著笑說想要看看他小GG，他看對方如此主動撩人就問：「能不能做愛？」，小美也很爽快答應。

檢察官根據小美的回憶、在場證人與測謊結果，認為雙方是合意性交，對謝男不起訴處分。另一名王男則否認與小美發生性關係，且不願意接受測謊，被檢察官認為涉有重嫌，調查後依《乘機性交罪》將王男起訴。

(中時電子報)