為奪釣島備戰 日本自行研發對地巡弋飛彈

圖為今年4月在美國羅斯號飛彈驅逐艦在夜間發射的戰斧巡弋飛彈。（圖／美聯社）

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中時電子報
美國海軍公布在菲律賓海演習時發射對地攻擊型戰斧巡弋飛彈。（圖／美聯社）

前不久日本可能引進美製空對地隱形巡弋飛彈的消息受到許多關注，焦點多在美國是否出售這種具有強大攻擊力的飛彈。但其實日本國內各項制導技術潛力雄厚，就算美國不出售，日本也早就打算自行開發具有對地攻擊能力的國產巡弋飛彈，做為將來可能進行的奪取釣島軍事行動的重要武器。

日本媒體報導，日本政府計劃2018年開始研製國產對地攻擊巡弋飛彈，目的是用於奪取被敵方佔領的島嶼，目前項目已進入商討階段。目前雖然在和平憲法的約束下不能製造攻擊性武器，但技術上的研發依然馬不停蹄地進行，一旦國際政治情勢有變，日本可以隨時進入備戰。

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巡弋飛彈和彈道飛彈以拋物線方式攻擊目標不同，它是以類似飛機的貼地、掠海飛行方式躲避雷達追蹤並攻擊目標。日本自從上世紀80年代以來，已經研發了80式空對艦飛彈、88式岸對艦飛彈、90式艦對艦飛彈，以及91式、93式空對艦飛彈和最新的12式岸對艦飛彈。這些飛彈都採用渦輪式噴射發動機，和美制魚叉反艦飛彈或中共鷹擊83導彈類似，已經積累了許多經驗和技術實力。

《鳳凰軍事》報導指出，巡弋飛彈除了必須要用耗油率更低的小型渦輪風扇發動機取代渦輪噴射發動機之外，還要有內建地圖導引裝置。美俄中三國所研製的巡弋飛彈都有抗干擾能力極強的內建地圖導引裝置，無需依賴外部導引，此種技術現在連很多反艦飛彈也都採用。

日本這方面的技術雖然尚未成熟，但仍可以結合93式空對艦飛彈的紅外熱顯像導引技術、12式岸對艦飛彈的GPS導引、或是使用導航衛星來研發自己的巡弋飛彈。現在連技術實力更低的韓國都已開發出射程1000多公里的玄武3型巡弋飛彈，對實力更強的日本來說更不是問題。

圖為韓國多年前已開發出的國產玄武3型巡弋飛彈。（圖／美聯社）

日本國防工業一向由民間企業來發展相關技術，即所「寓軍於民」，而且在經常性地對外採購武器的表象下，許多研發上技術實力一直隱藏得很好，日本購買美國飛彈時，大家注意力都在標準3型、愛國者3型反飛彈系統上，完全忽略了日本自行研製03式中程地對空飛彈，還把舊型81式短程地對空飛彈升級為11式地對空飛彈的事實。因此即便美國不賣飛彈，日本也能很快發出具備奪島作戰需要的對地攻擊巡弋飛彈。

(中時電子報)

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