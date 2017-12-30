幫友代購買錯還被嫌！ 她怒飆15句回嗆被讚翻

2017年12月30日 00:03 中時電子報 呂承哲

1名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示自己1年多前在網路社團認識1名女生，有出來一起吃過飯，雙方也因此熟識，對方知道她時常網購，所以也會託她上網買一些東西。不過，有幾次女網友買錯東西，自己吸收再去買對的給對方，還遭到挨罵，最後她忍無可忍，怒飆15句回嗆，被大批網友讚翻。

這名女網友表示，對方知道她常用網路商城購物，所以時常拜託她買一些東西，一開始態度還算不錯，但後來幾次溝通不力而買錯，自己會吸收再去買對的給對方，卻遭挨罵。

直到對方拜託她買隱形眼鏡，女網友對其完全沒概念，想說去店面直接買來再寄給她，不過因為忘記詢問度數等問題，傳訊息給對方也未果，導致買錯規格；事後，對方竟在LINE對話傳了「不要有度數的」、「幹嘛沒事在我忙的時候問這個蠢問題」，甚至說了「你是白痴嗎？隱形眼鏡買錯了！」讓她直接爆氣回嗆。

女網友在短短4分鐘內，連飆15句回嗆對方「X妳雞湯的，妳現在是什麼態度？」、「我已經忍很久了」、「別人要我買都沒這些問題」、「我認識妳一年多，妳就是把我當工具人啊」，對方囂張氣燄全消，只短短回說「對不起我知道錯了，以後不會再煩妳對不起」。

網友看到對話內容後，留言表示「你包龍星轉世嗎」、「罵的真好…公主病癌末」、「這種人就是欠罵」、「請人家幫忙還罵人白痴，自己才是白目猴」、「看完好療癒」、「看到這文，駡的好順，笑翻了」。

(中時電子報)