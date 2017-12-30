台灣2018跨年卡司悲劇...網友：對岸隨便一場就屌打我們全部！

雖然跨年晚會台灣卡司無法跟中國大陸比較，但有謝金燕還是讓許多民眾相當興奮 (本報資料照／張祐銘攝)

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中時電子報
／綜合報導

剩下2天就要迎接2018了，大部分民眾最注目的自然就是全台各地所舉辦的跨年演唱會，就算不會出門人擠人，也都會在家開電視觀看，但有不少網友發現，今年跨年晚會的卡司星度實在不足，跟中國大陸相比更是高下立判。

台北場這次重金請到韓國巨星Rain也讓不少粉絲尖叫 (圖／本報資料照)

雖然今年台北依舊有Bii畢書盡、盧廣仲、周湯豪、丁噹、韋禮安、鬼鬼等人，甚至重金請到了韓國巨星Rain到場，其他地區也有Jessica、謝金燕、玖壹壹、魏如萱、陶喆、徐佳瑩、郭書瑤、曾之喬等人，但一跟對岸相比就黯然失色。

浙江衛視請到了鄧超、Angelababy、林俊傑、S.H.E；湖南衛視則有TFBOYS、羅志祥、蔡依林；東方衛視更有郭富城、王力宏、莫文蔚、楊冪、張杰、趙又廷、范冰冰、王大陸、林宥嘉等重量級巨星壓陣。

不過對此網友倒也是相當釋懷，直說中國大陸出的錢就是比較多，藝人會選擇跨海去跨年完全能夠理解，也有人說都重金請到Rain了，沒有什麼好抱怨了，還有網友說看到Jessica跟姐姐謝金燕就是要力挺。

全台跨年演唱會陣容

《2018臺北最High新年城》

卡司：Bii畢書盡、Rain、頑童MJ116、盧廣仲、林明楨、周湯豪、丁噹、韋禮安、鬼鬼、蔡健雅、艾怡良、IN2IT

《2018美麗華SHINING PARTY》

卡司：葛仲珊、孫盛希、陳零九、李佳薇、林慧萍、Spexial

《2018桃園跨年晚會-飛躍桃園 直達美好》

卡司：謝金燕、Jessica、朱俐靜、動力火車、周興哲、Whaaaaas Up、LamiGirls、CIAO、周湯豪、阿達、潘裕文、林明禎、安那

《2018新竹竹東團圓夜跨年晚會》

卡司：陳勢安、竹東草根音樂季團隊、吳汶芳、許仁杰、呂薔、麋先生、愷樂

《星光璀璨迎花博－台中》

卡司：玖壹壹、周湯豪、周興哲、魏如萱、陶喆、柯有綸、潘裕文、戴愛玲、宇宙人、A-team、小宇（宋念宇）、閰奕格、周蕙、Erika、李愛綺

《星光璀璨迎花博－后里》

卡司：安心亞、丁噹、阿喜、八三夭、玖壹壹、安那、JR紀言愷、王子邱勝翊、小宇、GTM、Boxing、Erika、林育羣、陳彥允、袁詠琳

《2018高雄夢時代跨年派對》

卡司：謝金燕、畢書盡、曾之喬、徐佳瑩、郭書瑤、家家、鼓鼓、八三夭、孫淑媚、許富凱、王建復、滅火器樂團、生祥樂團、羅平、楊蒨時

(中時電子報)

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