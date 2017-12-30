專訪／梁正群首談新婚 走出婚變陰影放鬆了

2017年12月30日 00:09 中時 洪秀瑛

梁正群希望事業上有所突破機會。（粘耿豪攝）

梁正群轉念後，面對生活漸漸放鬆許多。（粘耿豪攝）

梁正群期待2018年有更多工作挑戰。（粘耿豪攝）

難得露出新婚喜悅。（粘耿豪攝）

高英軒（左起）、黃小貓、梁正群、梅若穎合演舞台劇《未完待續》。（取自臉書）

梁正群本月16日與小6歲的圈外女友「寶姐」登記結婚，提到再次走入婚姻，他娓娓道來：「我不是屬於會把自己規劃好的人，常覺得時間差不多就做什麼事，就是慢慢相處下來，感覺可以在一起一輩子、全心對待的人」他的新婚心情淡定，和妻子也還不急著「做人」，笑說因為自己平時有睡眠障礙，擔心有小孩更睡不好了。

他個性隨性，結婚這件事沒太多計畫，是一步步自然發生，有求婚驚喜？他坦言沒任何巧思，自己都覺得丟臉，「很簡單的做完，但我很真心，相信她感受得到」，自嘲沒製造求婚驚喜是因為個性懶，每次他在臉書看到教過的學生貼出包電影院求婚影片，雖覺得老哏，但學生很用心，仍讓他這個當老師的自嘆不如。

他的妻子是飯店公關，個性比他更加低調，她因不想再登上媒體版面，加上年關近，他說婚紗拍不拍和婚宴辦不辦還是未知數，雙方也沒有長輩壓力，「我做這一行有被關注是好事，但不能以我們的觀念去要求她要配合，只能告訴她多少會有這方面困擾，請她包涵和調適心情」。

梁正群曾有一段維持4個月的婚姻，閃離後，人生受到重重打擊，「那時候還是每天拍戲，但像個遊魂飄來飄去，做什麼事都不開心，不工作就在家買醉，覺得生活沒目的、生命沒意義」，多虧好友吳定謙、張靜之伸手拉他一把，「AB型的我容易想很多，但沒有想不開，怎麼樣還是會想到爸媽」。

婚變發生之後，他因為和張靜之走得近，女方一度被誤以為是導致他婚姻破裂的小三，「她真的很倒楣，那時候我完全沒想要談感情，因為談感情就是受傷，就像溺水之後不敢游泳一樣」。他花了近2年才走出婚變陰影，「我很幸運碰到好相處的另一半，才可以走到這個結果」。

上段婚姻讓他修到凡事「放輕鬆、不強求」的學分，個性也變得不那麼糾結、厭世，轉念之後反而自在開心，也會應用在生活上，「以前不了解人家常說這件事的發生是上天安排、今天的挫折是為了下一件事做準備，現在會這麼想了」，所以他之前軋拍八點檔和舞台劇，他不想那麼多，先做了再說。

最近他和高英軒、黃小貓、梅若穎合演舞台劇《未完待續》，這次完全「鬆著演」，全劇最大賣點是「沒有導演」，每個人都有發言權，所以花很多時間爭執，也常有即興演出，蕭艾看完後說，每次她看2個男生演好兄弟都很尷尬，有種硬演的感覺，這次高和梁是她第一次看到演好朋友演得最自然的。

《未完待續》2018年1月4日至7日在國家戲劇實驗劇場演出，購票可洽兩廳院售票系統。

(中時)