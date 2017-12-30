MLB》韋德戴維斯轉戰洛磯 平均年薪創紀錄

大咖後援投手韋德戴維斯轉戰洛磯。(美聯社)

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中時電子報

大聯盟今年自由市場最大咖後援投手韋德戴維斯(Wade Davis)，總算決定去處，美媒報導指出，他已跟洛磯達成協議，將以三年5200萬美金外帶選擇權的合約加盟，不算執行選擇權後薪資，戴維斯平均年薪約1733萬，改寫後援投手的最高平均年薪紀錄。

32歲的戴維斯自2014年起就堪稱聯盟最好的後援投手之一，近三年更是明星賽固定班底；他今年在小熊出賽59場，戰績4勝2敗、自責分率2.30，且三振率從去年9.8進步到生涯最佳的12.1。戴維斯季後投奔自由市場尋找新家，如今在邁入新年前決定新東家。

戴維斯將跟洛磯簽下三年5200萬合約，平均年薪約1733萬，超越去年跟洋基簽五年約的查普曼(Aroldis Chapman)平均年薪1720萬，成為最高年薪後援投手。他若2020年合約最後一年能投滿30場，就能執行合約中1500萬球員選擇權；洛磯想買斷他，則得支付他100萬。

戴維斯預計將頂替成為自由球員、拿到「東山再起獎」的霍蘭德(Greg Holland)，成為洛磯的新「守護神」。洛磯在簽下戴維斯前，也用三年2700萬合約找來布萊恩簫(Bryan Shaw)助拳；如今他們打造宛如「鐵牛陣」般的牛棚，總計明年光牛棚薪資就達1.06億。

(中時電子報)

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