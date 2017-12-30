貴賓卡真好康 新光三越元旦起扣點抽BMW、iPhone X

新光三越貴賓卡友元旦起至1月31日扣20點，周周可抽價值3萬5900元的iPhone X 64G，每周抽10支共40支。（新光三越提供）

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新光三越貴賓卡友若沒抽到iPhone X，31日扣20點可抽價值180萬元的BMW X1 sDrive18i。（新光三越提供）
新光三越貴賓卡友於指定期間扣5萬點，可免費兌換RIMOWA登機箱。（新光三越提供）
新光三越貴賓卡友於指定期間扣10萬點，可免費兌換FESTARIA 50分鉑金鑽石戒指。（新光三越提供）
新光三越貴賓卡友於指定期間扣1萬點，可免費兌換LINE FRIENDS STORE hug me小夜燈1組2入。（新光三越提供）

新光三越跨年慶再加碼，元旦至1月31日推出「貴賓卡點數盛典」，1月4周分4個主題，有時尚周、戀家周、生活周與美麗周，周周可免費兌換夯品或點數2倍送；期間扣扣20點抽iPhone X或百萬BMW，共要送出逾50款精選商品、總價值超過2000萬元，一開年就來猛的！

為了讓超過168萬貴賓卡卡友能更有效利用即將在1月31到期的2億多點數，享受點數變大且更超值有感，活動期間貴賓卡點數回饋內容包括「最佳手氣獎」，凡扣點數20點有機會抽40支iPhone X，每周抽出10支，若沒抽中手機，1月31日還可抽價值180萬元的BMW。

而，會員專屬限定的「最夯好禮獎」，凡扣會員點數就可免費兌換限量夯品；10大指定業種則加碼「最有誠意獎 指定業種周周點數加倍送」；APP會員專屬的「周末Happy Day！94開心點」是用點數免費兌換限量商品。

「最夯好禮獎」分4周進行，每周主題不同，憑新光三越貴賓卡╱貴賓卡銀卡╱感應式兒童卡的會員點數，至贈品處兌換各門檻的特惠商品，亦可憑會員點數加價指定金額購買，1000點以上門檻限定的贈品，毎周毎人每檻最高上限兌換1個。

第1周時尚周扣指定點數可免費兌換RIMOWA 登機箱、GUCCI Icon Bag-Dionysus系列肩背包、ARMANI COLLEZIONI手提包、iPhone X 64G手機（全台限量8支）等時尚名品。第2周以除舊佈新為主題的戀家周，扣點可兌換飛利浦萬用鍋HD2195、SAMSUNG 4K UHD TV 55吋mu6100等。

第3周適合愛生活、愛旅行的「生活周」，可兌換法雅客 TOFFY電烤箱、COLEMAN 隧道式露營帳CM1590、中華航空－台北至倫敦雙人來回機票、還有讓你溜到嫑嫑的A8戶外的立體螺旋溜滑梯Weeeeee! Slide一年份等好禮。

第4周寵愛自己的「美麗周」，可兌換PONY EFFECT 韓妞4色訂製眼彩盤（搖滾金）、好好集 蜂之饗宴－龍眼&丹荔花蜂蜜、施舒雅 課程套組、SK-II青春露160ml（6瓶）等變美麗的扣點好禮。以上每一主題周更可搭配「最有誠意獎 指定業種周周點數加倍送」，於指定業種消費點數2倍送，等於讓平日100元送1點立馬加倍。

至於，「週末Happy Day！94開心點」，凡消費者下載新光三越APP並與貴賓卡進行綁定，可於每周五六日使用會員點數兌換專屬於APP會員的限量商品，每周活動前一天晚上9時會於新光三越全台各店FB粉絲團公布隔日限搶的APP限量商品。

(中時)

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