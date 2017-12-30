余光中告別式　馬英九夫婦和兩岸文壇上千人齊聚送別

2017年12月30日 04:07 中時 呂素麗 、 王錦河

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，包括前總統馬英九和夫人周美青、國民黨主席吳敦義及文壇等各界人士約千人前往悼念送別，余光中遺孀范我存（中）雙手合十和4名女兒及女婿、外孫子女一同在會場向大家致謝。（王錦河攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，包括前總統馬英九（中）和夫人周美青（中偏左）及文壇等各界人士約千人前往悼念送別，馬英九和周美青夫婦向家屬鞠躬致意。（王錦河攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，各界人士約千人前往悼念送別，余光中遺孀范我存（後排右四）和4名女兒及女婿、外孫子女一同在會場向大家致謝。（王錦河攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，包括前總統馬英九（中）和夫人周美青（中偏右）、國民黨主席吳敦義及文壇等各界人士約千人前往悼念送別。（王錦河攝）

前總統馬英九（中）和夫人周美青（右）及文壇等各界人士約千人29日前往高雄市立殯儀館景行廳，悼念送別日前病逝的著名詩人余光中。（王錦河攝）

國民黨主席吳敦義（中）及文壇等各界人士約千人29日前往高雄市立殯儀館景行廳，悼念送別日前病逝的著名詩人余光中。（王錦河攝）

著名作家張曉風（中）29日拄著拐杖前往高雄市立殯儀館景行廳，悼念送別日前病逝的著名詩人余光中。（王錦河攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，各界人士約千人前往悼念送別，景行廳入口兩側高掛詩人羅青悼念的「筆勢長虹奇思妙句驚艷天下、為人痛快處世沉著淡定」輓聯。（王錦河攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，大批媒體在場外拍攝，會場外設置余老照片和詩作看板供人緬懷。（王錦河攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，大批媒體在場外拍攝，會場外設置余老著作等身大照片和詩作看板供人緬懷。（王錦河攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，包括前總統馬英九和夫人周美青及文壇等各界人士約千人前往悼念送別，前總統馬英九敬致「碩德貽徽」電子輓聯。（王錦河攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，國民黨主席吳敦義敬致「碩德貽徽」電子輓聯，但電子輓聯卻錯寫成「碩德貽徵」。（王錦河攝）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，兩岸文人等上千人到場送別，余光中遺孀范我存（中）在靈前合十鞠躬。（中山大學提供）。

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，前總統馬英九偕夫人周美青到場參加，周美青（右）向余夫人范我存鞠躬致意。（中山大學提供）。

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，兩岸文人等上千人到場送別，前總統馬英九（前排右起）和夫人周美青、國民黨主席吳敦義等人士參加。（中山大學提供）。

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，包括前總統馬英九和夫人周美青、國民黨主席吳敦義及文壇等各界人士約千人前往悼念送別，余光中遺孀范我存（右四）和4名女兒及女婿、外孫子女一同在會場向大家致謝。（中山大學提供）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，兩岸文人等上千人到場送別，國立中山大學校長鄭英耀率中山人向余教授行送別禮。（中山大學提供）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，兩岸文人等上千人到場送別，中華民國筆會會長黃碧端等人向余光中獻花致意。（中山大學提供）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，兩岸文人等上千人到場送別，高雄市副市長史哲代表市府悼祭。（中山大學提供）

詩人余光中告別式29日在高雄市立殯儀館景行廳舉行，海內外兩岸文化界人士、親友、學生近千人齊聚送別，前總統馬英九偕夫人周美青、國民黨主席吳敦義也到場悼念；由現代詩人羅青等多位文人緬懷余老的文學風範，會場充滿濃濃溫馨文學氣氛。

國立中山大學外國語文系榮譽教授退休的余光中，於12月14日病逝，享壽90歲，家屬29日為他舉辦告別式，上午8點30分家祭，結縭61年的余妻范我存及4名女兒余珊珊、余幼珊、余佩珊、余季珊等家屬，以基督教的儀式進行，女兒並以「奇異恩典」歌聲為爸爸送別，期盼與爸爸「天家再見！」，令人動容。

告別式會場入口高掛詩人羅青所悼念的「筆勢長虹奇思妙句驚艷天下．為人痛快處世沉著淡定」輓聯，羅青敘述余光中生平，說，回顧文學百年，余光中是鳳毛麟角，海峽兩岸同聚一堂追憶余光中，於公於私，他應了無遺憾，「這場聚會是場喜喪」；他說，余光中的美德是不吝讚美別人，他的名字翻成白話就是「我來世上發揚光大文化中國」。

國立中山大學校長鄭英耀感謝余光中一路陪中山大學成長，吸引無數學子前來，1999年卸下教職，仍當榮譽講座教授，繼續陪伴學子，中山人都喜歡尊稱他「余老」，他像中山的「土地公」。

中山大學文學院也在學校為永遠的余老師發起「餘光片語，詩海迴響」校園追思，在師生常聚的菩提樹廣場掛上追思木牘，讓眾人寫下對詩人的思念。

中華民國筆會會長黃碧端回憶余光中定居高雄32年，高雄市花「木棉花」就是余老選的，黃碧端說，余光中喜愛木棉花，說它是「英雄花」，當時高雄看不到木棉花，後來才在高雄女中找到一棵，而定為高雄市花，余老也為此寫下「讓春天從高雄出發」。

政大教授陳芳明則追憶與余光中數十年的交情，他說，自己是歷史系學生，現在卻在中文系教書，這個轉折就是因1967年認識余老師，往後他的學術道路與文學信仰都與余老師有關。

前總統馬英九偕妻子周美青在余光中逝世後，日前已先行前來祭拜，今天告別式，馬英九夫妻二度前來，與前副總統吳敦義由國民黨高雄市黨部主委韓國瑜陪同，於上午9點25分抵達會場，向余師母及家屬致意，因公祭時間拖延約1小時，吳敦義因另有行程，停留約40分鐘後，未等到公祭就先行離去。

馬英九夫婦則全程參與，公祭後才離開，表情肅穆，未發一語。

高雄市政府由副市長史哲代表悼祭，市長陳菊則送花藍致意，文化部由次長丁曉菁代表出席悼念，但未見總統蔡英文及文化部長送輓聯或花藍。

余光中本籍福建泉州永春，民國17年10月21日出生於南京，是兩岸三地知名作家，作品包括詩作、散文、評論等，他先後在港台兩地任教，桃李滿天下，曾任國立中山大學文學院院長、外文系系主任，在中山任教32年，為高雄、中山寫了許多詩作；余光中遺體火化後，安奉在高雄內門區龍巖生命園區。

(中時)